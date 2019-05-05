"Черноморец" забил четыре гола "Десне" и одержал драматическую победу: видео

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Десна – Черноморец: результат матча и видео голов
Десна – Черноморец: результат матча и видео голов / facebook.com/desnafc

Одесский "Черноморец" сенсационно победил черниговскую "Десну" в 27-м туре чемпионата Украины, забив четыре гола.

Десна – Черноморец 2:4
Голы: Д. Фаворов, 14, Гитченко, 22 – Вильхамссон, 18, 86, Павлов, 90, Мусолитин, 90+4

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"Черноморец" последняя команда чемпионата Украины и обязана побеждать, чтобы не потерять шанс остаться в УПЛ. "Десна" же лидирует среди клубов в группе вылета и практически гарантировала себе прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

Начало матча осталось за хозяевами поля. Первый действительно опасный момент был у Артема Фаворова. Игрок "Десны" принял мяч в штрафной и пробил в левый от голкипера угол. Однако Кожухарь совершил сейв. Но на 14 минуте хозяева своего добились. Денис Фаворов спокойно замкнул подачу Картушова со стандарта с левого фланга – 1:0.

Пропущенный мяч изрядно активизировал "моряков" и те через четыре минуты отыгрались. Второй подряд гол в двух матчах забил исландец Вильхамссон. Ничейный результат долго не продержался. Через четыре минуты "Десна" вернула себе лидерство, благодаря голу Гитченко – 2:1.

Десна – Черноморец – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва команды забыли об опасной игре в атаке и сосредоточились на работе в обороне. Только в конце игры одесситы начали раскрываться и были вознаграждены. Вильхамссон благодаря прекрасным индивидуальным действиям сумел сравнять счет в поединке.

На последних минутах победу могла вырвать "Десна". Вратарь "моряков" ошибся на выходе, однако "северяне" не воспользовались случаем вырвать победу. Уже в следующей атаке свой момент реализовал "Черноморец". Павлов ударом головой замкнул отличный навес с фланга. Четвертый гол в стремительной контратаке забил Мусолитин. Следовательно, одесситы победили со счетом 4:2.

Десна – Черноморец – видео лучших моментов второго тайма

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ ФК Черноморец ФК Десна
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