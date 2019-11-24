Четыре клуба Серии А хотят приобрести лучшего бомбардира чемпионата Украины

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Жуниор Мораес / ФК "Шахтер"

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес заинтересовал в своих услугах целый ряд клубов итальянской Серии А.

По информации Calciomercato, "Интер", "Милан", "Рома" и "Фиорентина" попытаются зимой сделать предложение "Шахтеру" по Мораесу.

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Результативная игра Жуниора Мораеса в двух последних сезонах делает этого нападающего интересным вариантом для итальянских клубов, которые рассчитывают вступить в переговоры с "Шахтером" уже в январе.

В случае, если футболист выразит желание поехать в Италию, не исключено, что какому-то из клубов Серии А удастся договориться с "горняками" о январском переходе Мораеса за сниженную сумму компенсации.

Источник также отмечает, что ускорить возможный переезд Жуниора в Италию может вылет "Шахтера" из группового этапа Лиги чемпионов. Ведь в чемпионате "горняки" смогут справиться и без него.

В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей в УПЛ и забил в них 14 мячей. Также на счету Мораеса 2 забитых мяча в 4 матчах Лиги чемпионов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Жуниор Мораес ФК Интер ФК Милан Рома УПЛ Шахтер Футбол
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