"Динамо" на классе победило "Десну", но потеряло Соля: видео

В матче 20 тура чемпионата Украины киевское "Динамо" одержало 14 победу. Столичный клуб в Чернигове обыграл новичка чемпионата Украины – "Десну".

Десна – Динамо 1:2

Голы: Картушов, 83 – Кендзера, 25, Буяльский, 68

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"Динамо", которое 7-го марта сыграет в Лондоне против "Челси" в рамках Лиги Европы, стремилось решить судьбу матча как можно быстрее. Поэтому со стартовых минут подопечные Александра Хацкевича хлынули в атаку. "Десна" же решила глубоко обороняться. Несмотря на плохое качество поля, футболистам было сложно комбинировать. Поэтому игроки не чурались наносить дальние удары и рассчитывали на стандартные положения.

На 17 минуте прицельный удар из далека нанес Шепелев. Литовка отбил перед собой, а Буяльский не успел на добивание, и защитник выбил мяч на угловой. После подачи со стандартного положения Бурда пробил головой и мяч разминулся со стойкой. "Динамо" продолжило давить на гостей.

И уверенная игра на 25 минуте принесла "Динамо" дивиденды. После углового польский защитник Томаш Кендзера был первым на добивании и уверенно переправил мяч в сетку ворот "Десны" – 0:1.

В середине тайма "Десне" таки удалось забить гол. После навеса со штрафного Имереков переправил мяч в сетку ворот киевлян, но линейный арбитр поднял флажок – офсайд.

Ближе к завершению первой половины игры "Десна" полностью отодвинула игру от своих ворот. Однако действительно опасные моменты "северяне" так и не создали. С настоящими проблемами столкнулся тренерский штаб "Динамо". Новичок киевлян Фран Соль в одном из эпизодов неудачно упал и получил повреждение. Вместо испанца вышел Назарий Русин.

Второй тайм "бело-синие" также начали очень агрессивно. Дважды по воротам Литовки с удобных позиций пробивал Русин, однако голкипер выиграл дуэли. На 54 минуте Цыганков целил под перекладину со штрафного, но и здесь Литовка был на высоте. За минуту проверил бдительность голкипера и Сидорчук, но киевлянами опять не удалось закрепить преимущество.

На 67 минуте редкую возможность отличиться имели игроки "Десны". После прострела с фланга нападающий черниговцев не воспользовался замешательством защитников киевлян. Гостей выручил Денис Бойко. Уже в следующей атаке "Динамо" наказало хозяев за расточительность. Виталий Буяльский замкнул прострел с правого фланга и удвоил преимущество киевлян.

И даже после этого "Динамо" не остановилось. В следующей атаке "бело-синие" заработали штрафной удар, который чрезвычайно опасно исполнил Цыганков. Украинец попал в штангу.

В конце матча "Десне" удалось впервые в истории забить гол в ворота "Динамо". Сумбур в штрафной киевлян завершился точным ударом Картушова – 1:2.

До завершения матча оставалось достаточно времени, чтобы отыграться, но футболисты "Десны" не сумели во второй раз огорчить Дениса Бойко – 2:1 в пользу гостей.

Десна – Динамо – видеообзор матча

Благодаря победе "Динамо", которое на втором месте в таблице, временно сократило отставание от "Шахтера" до 4 очков. "Горняки" свой матч сыграют позже. "Десна" продолжает находиться на 5 позиции, но подвинуть "северян" может "Ворскла" и "Мариуполь".

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