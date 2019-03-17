"Львов" победил "Десну" и гарантировал себе место в топ-6 видео

Футбольный клуб "Львов" победил "Десну" в матче 22 тура чемпионата Украины. Команда Юрия Бакалова одержала минимальную победу и гарантировала себе место в топ-6.

Десна – Львов 0:1

Голы: Педро, 57

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"Десна" и "Львов" прямые конкуренты за место в топ-6. Черниговцы до матча находились на 7 строчке и выигрывали у львовян одно очко. Обоим командам в очном противостоянии нужна была только победа, но даже она не решала бы все задания. Что "Десне", что "Львову" кроме победы нужна осечка "Мариуполя" и "Ворсклы", которые располагаются на пятом и шестом местах соответственно. Именно это и делало вывеску матча одной из самых интересных в 22 туре.

Из-за большой цены ошибки футболисты были скованы и сосредоточились на работе в защите. В частности, первый тайм прошел практически без опасных моментов. Команды наносили только дальние удары, но и тех было не так много – всего четыре на две команды. "Львов" владел территориальным преимуществом, но не смог воплотить его в результат. Таким образом в первые 45 минут зрители голов не дождались.

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Первый настоящий опасный момент в матче возник только на 53 минуте у "Львова". Адамюк попал в штангу после навеса. А уже на 58 минуте гостям удалось достичь своего. Педро не почувствовал сопротивления черниговцев и из пределов штрафной не оставил шансов Литовцу – 0:1.

Видео гола Педро

Пропущенный гол активизировал "северян", которые побежали отыгрываться. И "Львов" от этого только выиграл, поскольку смог строить свою игру на контратаках. И чем ближе был финальный свисток, тем все более заметно становилось, что хозяева готовят финальный штурм ворот "Львова". Однако хозяевам так и не удалось нанести точный удар, который бы подарил надежду на положительный результат.

По итогам 22 туров "Львов" набрал 30 очков и занимает пятое место. Несмотря на то, что "Карпаты" и "Мариуполь" сыграли вничью, львовяне сумели обеспечить себе место в топ-6. "Мариуполь" все еще находится на 6 месте, но его может опередить "Ворскла", если победит "Арсенал-Киев".

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