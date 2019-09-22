"Десна" дала бой "Шахтеру", но все равно проиграла: видео

Черниговская "Десна" в рамках восьмого тура чемпионата Украины принимала действующего чемпиона "Шахтер". Поединок завершился минимальной победой "горняков".

Десна – Шахтер 0:1

Гол: Марлос, 22

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"Десна" имела целую неделю, чтобы подготовиться к матчу с "Шахтером". Последнюю игру "северяне" провели 15 сентября, когда сенсационно победили "Динамо". В то же время дончане 18-го сентября провели изнурительный поединок с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и проиграли.

Команда Александра Рябоконя со стартовых минут пыталась диктовать гостям свои условия. Черниговцы поддерживали хороший темп и прессинговали "Шахтер". Однако это никак не испугало чемпиона Украины, который быстро перехватил инициативу.

Команды создавали достаточно много моментов. Первую "убийственную" возможность на 19 минуте упустил Мораес. Жуниор получил передачу с фланга от Исмаили, но с нескольких метров не попал в пустые ворота. "Десна" ответила также остро. Калитвинцев набрал скорость, прошел к углу штрафной, сместился в центр и пробил в дальний. Удару экс-динамовца немного не хватило точности.

В следующей атаке "Шахтер" ответил голом. Тайсон прекрасным пасом вывел Марлоса лицом к лицу с Пастом. Марлос подсек мяч над вратарем – 1:0. Через несколько минут Марлос мог оформить дубль. Он откровенно простил хозяевам, пробив мимо стойки низом с одиннадцати метров.

"Десна" продемонстрировала достойную реакцию на гол Марлоса. На 32 минуте Филиппов на углу штрафной "убрал" защитника и пробил низом, но Пятов парировал удар. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Во втором тайме "Десна" много контролировала мяч и проводила позиционные атаки. "Шахтер" решил играть вторым номером и казалось, что "горняки" отстаивают преимущество в один гол. Поэтому опасных моментов стало крайне мало. На 75 минуте Богданов разрядил свою пушку и Пятов неуверенно отбил мяч перед собой.

"Десна", несмотря на все усилия, так и не смогла отыграться. Благодаря минимальной победе "Шахтер" продлил свою невероятную серию из побед. "Горняки" выиграли 8 подряд матч в чемпионате Украины. "Десна" же потерпела только второе поражение в УПЛ.

Десна – Шахтер видеообзор матча