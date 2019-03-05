Динамо – Шахтёр: стало известно, когда украинские гранды сыграют между собой

Состоялась жеребьевка второго этапа соревнований чемпионата УПЛ. Пока что были определены дни, когда сыграют команды, и их общие номера. Но уже можно сказать, когда "Динамо" сыграет против "Шахтёра". А также когда свои матчи будет проводить "Александрия".

Учитывая, что первый этап чемпионата еще не закончился, вместо команд в жеребьевке были номера – позиции клубов в турнирной таблице после 22 тура, когда их разделят на две шестерки.

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Второй этап пройдет в два круга, где каждая команда сыграет против соперников из своей шестерки дома и на выезде. Поэтому в чемпионате Украины будет сыграно еще десять туров.

После 20-го тура "Шахтёр", "Динамо" и "Александрия" попадают в первую шестерку. При этом они сохраняют за собой первое, второе и третье место соответственно. Поэтому уже точно можно сказать, когда эти команды сыграют между собой. Матч "Динамо" – "Шахтёр" в Киеве состоится в 25-ом туре (базовая дата – 13 апреля). Перед тем команды сыграют в Харькове в Кубке Украины 3 апреля. "Шахтёр" же будет принимать "Динамо" в 30-ом туре (базовая дата – 19 мая).

Что касается "Александрии", то она в 23-ем туре примет "Шахтёр" (базовая дата – 30 марта), в 27-ом туре отправится в Киев на матч против "Динамо" (базовая дата – 27 апреля). Уже через неделю александрийцев ожидает вояж в Харьков на матч против "Шахтёра" (базовая дата – 4 мая). А в последнем туре "Александрия" на своем поле примет "Динамо" (базовая дата – 26 мая).

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Ещё за три места в топ-6 борются "Заря", "Мариуполь", "Ворскла", "Десна" и "Львов". А "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец" и "Арсенал-Киев" будут играть во второй шестерке. Однако их точные места, а так же календарь матчей, будут известны уже после 22-го тура.

Календарь матчей второго этапа чемпионата Украины

23-й тур (базовый день тура – 30-ое марта)

Команда 4 – "Динамо"

Команда 5 – шестой команда

"Александрия" – "Шахтёр"

Команда 11 – команда 12

Команда 10 – команда 8

Команда 9 – команда 7

24-й тур (6-ое апреля)

Команда 6 – "Динамо"

Команда 5 – "Александрия"

"Шахтёр" – Команда 4

Команда 11 – команда 10

Команда 8 – команда 9

Команда 12 – команда 7

25-й тур (13-ое апреля)

"Динамо" – "Шахтёр"

"Александрия" – Команда 6

Команда 4 – команда 5

Команда 10 – команда 12

Команда 9 – команда 11

Команда 7 – команда 8

26-й тур (20-е апреля)

Команда 5 – "Динамо"

"Александрия" – Команда 4

Команда 6 – "Шахтёр"

Команда 11 – команда 7

Команда 10 – команда 9

Команда 12 – команда 8

27-й тур (27-ое апреля)

"Динамо" – "Александрия"

Команда 4 – команда 6

"Шахтёр" – Команда 5

Команда 9 – команда 12

Команда 7 – команда 10

Команда 8 – команда 11

28-й тур (4-ое мая)

"Динамо" – Команда 4

Команда 6 – команда 5

"Шахтёр" – "Александрия"

Команда 7 – команда 9

Команда 8 – команда 10

Команда 12 – команда 11

29-й тур (11-ое мая)

"Динамо" – Команда 6

"Александрия" – Команда 5

Команда 4 – "Шахтёр"

Команда 10 – команда 11

Команда 9 – команда 8

Команда 7 – команда 12

30-й тур (19-ое мая)

"Шахтёр" – "Динамо"

Команда 6 – "Александрия"

Команда 5 – команда 4

Команда 11 – команда 9

Команда 8 – команда 7

Команда 12 – команда 10

31-й тур (22-ое мая)

"Динамо" – Команда 5

Команда 4 – "Александрия"

"Шахтёр" – Команда 6

Команда 9 – команда 10

Команда 7 – команда 11

Команда 8 – команда 12

32-й тур 26-ое мая)

"Александрия" – "Динамо"

Команда 6 – команда 4

Команда 5 – "Шахтёр"

Команда 11 – команда 8

Команда 10 – команда 7

Команда 12 – команда 9