Динамо – Десна: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Киевское "Динамо" и черниговская "Десна" встретятся в седьмом туре чемпионата Украины по футболу. Посмотреть поединок 15-го сентября можно по телевидению и онлайн.

Поединок "Динамо" – "Десна" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 16:55. Игра начнется в 17:00.

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Посмотреть матч "Динамо" – "Десна" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц пока 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Динамо" – "Десна" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

В чемпионате Украины "Динамо" набрало только 8 очков и находится в середине турнирной таблицы. В активе "Десны" 11 очков и черниговцы в верхней части таблицы.

Результат матча "Динамо" – "Десна" читайте на сайте Спорт24.