Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

93 Читати новину українською
Динамо – Десна: смотреть онлайн матч 15 сентября 2019 – Чемпионат Украины
Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / facebook.com/fcdynamoua

В воскресенье, 15-го сентября, "Динамо" в Киеве принимает черниговскую "Десну" в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Посмотреть игру можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.

Матч между "Динамо" и "Десной" в Украине покажет телеканал "2+2". Начало игры – в 17:00. Посмотреть поединок можно на сайте канала "2+2" по этой ссылке.

Читайте также: Динамо – Десна: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Кроме того, поединок можно посмотреть в YouTube на канале FootballHub и клубном канале "Динамо" Киев.

Динамо – Десна – онлайн-трансляция

До этого поединка "Динамо" набрал только восемь очков и сильно отстало от "Шахтера". В свою очередь "Десна" с 11 баллами среди лидеров.

Результат матча "Динамо" – "Десна" читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Принцу Гарри – 35: Топ-6 фактов о жизни королевского отпрыска
сегодня
1394
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Десна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
сегодня 17:14 Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
13
Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
сегодня 15:57 Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
33
О полезном питании: фильмы, которые стоят просмотра
14 сентября 23:05 О полезном питании: фильмы, которые стоят просмотра
126
"Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара: видео
14 сентября 19:31 "Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара: видео
82
Премьер-министр Украины Гончарук предложил инвесторам из Катара купить украинские клубы
14 сентября 15:18 Премьер-министр Украины Гончарук предложил инвесторам из Катара купить украинские клубы
424
Новости
Больше новостей
Залиште відгук