Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 15-го сентября, "Динамо" в Киеве принимает черниговскую "Десну" в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Посмотреть игру можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.

Матч между "Динамо" и "Десной" в Украине покажет телеканал "2+2". Начало игры – в 17:00. Посмотреть поединок можно на сайте канала "2+2" по этой ссылке.

Читайте также: Динамо – Десна: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Кроме того, поединок можно посмотреть в YouTube на канале FootballHub и клубном канале "Динамо" Киев.

Динамо – Десна – онлайн-трансляция

До этого поединка "Динамо" набрал только восемь очков и сильно отстало от "Шахтера". В свою очередь "Десна" с 11 баллами среди лидеров.

Результат матча "Динамо" – "Десна" читайте на сайте Спорт24.