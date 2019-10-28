"Динамо" и "Шахтер" теряют, "Десна" и "Заря" громят: главные итоги 12-го тура УПЛ

12-й тур УПЛ начал второй круг в чемпионате Украины. И в нем не обошлось без неожиданных результатов. Лидеры "Шахтер" и "Динамо" синхронно потеряли очки, "Десна" и "Заря" забили по четыре гола. "Олимпик" покинул зону вылета, а некоторые команды прервали свои серии, как хорошие, так и не очень.

"Шахтер" и "Динамо" синхронно теряют очки

Начнем с конца, а именно матчей "Шахтер" – "Александрия" и "Динамо" – "Карпаты", которые происходили одновременно. Это были довольно разные матчи и разные по классу соперники. В гости к "горнякам" приехала "Александрия", которая в четверг провела тяжелый матч против французского "Сент-Этьена" на выезде, где сыграла вничью. "Шахтер" тоже сыграл вничью, но дома, да еще и во вторник, против загребского "Динамо".

Как это было: "Шахтер" вырвал ничью в напряженном матче против загребского "Динамо": видео

Относительно "Динамо" киевского, их матч Лиги Европы тоже закончился вничью. При том что киевляне были вынуждены отыгрываться, пропустив гол уже на второй минуте матча против "Копенгагена".

Но вернемся к матчам УПЛ. "Карпаты", которые не играли среди недели, в этом матче были явными аутсайдерами. Пять матчей без побед подряд, вылет из Кубка Украины, пребывание на дне турнирной таблицы. "Динамо", если хочет претендовать на чемпионство в Украине, такого соперника дома должно проходить без проблем. Не удалось. "Карпаты" не слишком надежно играли в защите. Но там, где они допускали ошибки, выручал голкипер Кудрик. С такой игрой в воротах он претендует на звание героя целого тура, а не только этого матча.



Олег Кудрик в матче против "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Превзойти Кудрика мог нападающий "Карпат" Бойчук. Он вышел на замену, и именно после его удара мяч залетел в ворота "Динамо" после рикошета от Шабанова. А защитник киевлян мог как раз стать антигероем. Ведь уже в компенсированное арбитром время Понде отобрал мяч именно у него и вывел на ударную позицию Бойчука. И мяч после удара молдавского нападающего попал в перекладину.

Видеообзор матча Динамо – Карпаты

В параллельном матче вратарь "Александрии" Панькив имел не меньше работы. Но он сумел сохранить свои ворота "сухими". И помог своей команде набрать очки в матче против "Шахтера". "Горняки" впервые в этом сезоне теряют очки в чемпионате.

Видеообзор матча Шахтер – Александрия

Поэтому к очной встрече "Динамо" и "Шахтер" (правда, в Кубке Украины, а не чемпионата, что тоже добавляет определенной особенности матчу) оба клуба подходят в несколько нервном состоянии из-за потери очков. Поэтому этот матч в среду, 30 октября, в Киеве обещает быть весьма "зажигательным".

"Десна" и "Заря" забивают по четыре, их соперники доигрывают матч в меньшинстве

Так называемые команды второго эшелона – "Заря" и "Десна" свои матчи выиграли. И закрепились в топ-4. При этом в победных матчах они забивали по четыре гола. Не повезло "Ворскле" и "Львову" соответственно. Эти две команды же опустились на последние места турнирной таблицы. У них обоих по 8 очков, только у "горожан" лучшая разница забитых и пропущенных голов.

Видеообзор матча Заря – Ворскла

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Также стоит отметить, что в обоих матчах было назначено пенальти (в матче "Львов" – "Десна" это сделали уже на первой минуте встречи). Единственное отличие заключается в том, что "Львов" таки сумел забить гол престижа. Хотя о каком престиже может идти речь, если на 32-й секунде второго тайма ты пропускаешь четвертый гол в матче от команды, которую ты победил в первом круге на выезде?

Видеообзор матча Львов – Десна

Реванш "Мариуполя" и возвращение в топ-6

Свой реванш получил и "Мариуполь". Команда дома победила "Колос", Позитива добавило и то, что "азовцы" вернулись в топ-6, обойдя как раз "Колос", Команда из Ковалевки опустилась на седьмое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча Мариуполь – Колос

"Олимпик" выходит из ямы, "Днепр-1" туда попал

Перед началом сезона много авансов было предоставлено "Днепр-1". Команду называли среди претендентов на борьбу за еврокубки. И местами подопечные Михайличенко действительно показывали игру, которая могла обеспечить им попадание в топ-6 и борьбу за зону Лиги Европы. Но вот уже четыре матча подряд команда проигрывает. На этот раз на выезде "Олимпику".

Видеообзор матча Олимпик – Днепр-1

Для "олимпийцев" это вторая победа подряд. Она позволила им подняться с последнего места сразу на девятое и по набранным очкам сравняться с тем же "Днепр-1". Поэтому для дончан еще не все потеряно в этом сезоне. А так ли будет и для "Днепр-1"?

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Прерванные серии

В этом туре было прервано несколько серий.

Шахтер: команда не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года уже 41 матч подряд: 35 побед и 6 ничьих. При этом "оранжево-черные" продолжили свою серию без пропущенных голов до 454 минут.

Зато команда прервала свою голевую серию, которая длилась 18 игр (53 мяча), а также победное движение вперед, которое остановилось на отметке 13 матчей.

Александрия: впервые команда не пропустила от "Шахтера", это произошло в 25-й игре.

Динамо: 15-й гол в чемпионате забил Вербич. Команда продолжила свою забивную серию, которая началась 28 апреля – 19-й матч подряд и 34 гола. Однако "Динамо" прервало свою серию "сухих" матчей, сохраняя свои ворота в неприкосновенности 569 минут. Впервые в чемпионате пропустил ворота киевлян Бущан. До этого он не пропускал 699 минут.

Олимпик: пропустил 250-й гол в чемпионате (гол Когута на 4-й минуте).

Львов: продлили серию без побед в УПЛ, которая длится с 10 ноября 2018 года (5 ничьих и 10 поражений). Однако наконец-то прервали серию без голов в домашних матчах, которая длилась антирекордные для чемпионата 788 минут. Да и вообще прервали серию без голов, которая длилась 591 минуту (клубный антирекорд). Первый гол Хлебаса в этом матче стал для "Львов" 50-м, который они пропустили в домашних стенах. Команда третий матч подряд доигрывает в меньшинстве.

"Красный" тур

Стоит отметить, что в этом туре были удалены сразу шесть игроков – Максименко ("Колос"), Сафронов ("Днепр-1"), Баенко ("Ворскла"), Ренан ("Львов"), Алан Патрик ("Шахтер") и Шастал ("Александрия"). При этом команды, которые оставались в меньшинстве, не выигрывали свои матчи. Единственная игра, где никого не удалили, состоялась в Киеве между "Динамо" и "Карпатами".

Шесть удалений стали рекордным для УПЛ. До этого в этом сезоне максимум было по четыре красные карточки – в пятом и десятом турах. А в шестом и седьмом турах вообще обошлось без удалений.

Неприятная статистика

Этот тур сумел собрать на трибунах 17 805 зрителей. Это худший показатель в этом сезоне. Меньше всего собрал матч в Киеве, где "Олимпик" принимал "Днепр-1" – всего 430 зрителей. Больше всего – матч в Харькове между "Шахтером" и "Александрией". Его ппосмотрел 5741 болельщик.



Болельщик на матче "Шахтер" – "Александрия" (фото: ФК "Шахтер")

Результаты матчей

Мариуполь – Колос 2:0

Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

Удаление: Максименко, 90 (Колос)

Олимпик – Днепр-1 3:2

Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 – Когут, 4, Назаренко, 70

Удаление: Сафронов, 69 (Днепр-1)

Заря – Ворскла 4:0

Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (пен), Кабаев, 62, Леднев, 77

Удаление: Баенко, 56 (Ворскла)

Львов – Десна 1:4

Голы: Пернамбуко, 61 – Д. Фаворов (пен), 2, Хлебас, 9, 46, Дегтярев, 41

Удаление: Ренан, 81 (Львов)

Динамо – Карпаты 1:1

Голы: Вербич, 50 – Шабанов, 85 (авт)

Шахтер – .Александрия 0:0

Удаление: Алан Патрик, 76 – Шастал, 84