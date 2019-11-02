Динамо – Львов: прогноз букмекеров на матчи чемпионата Украины

Киевское "Динамо" в матче 13 тура украинской Премьер-лиги сыграет против аутсайдера чемпионата ФК "Львов". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Динамо – Львов прогноз букмекеров

Киевское "Динамо", которое впервые в истории одолело на стадии плей-офф Кубка страны "Шахтер", примет на "Олимпийском" аутсайдера Премьер-лиги "Львов", который выведет на матч новый главный тренер.

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После отставки Владимира Мазяра, который не проработал с командой и двух месяцев (под руководством 42-летнего специалиста команда набрала два очка в шести матчах УПЛ и прекратила выступления в Кубке Украины), команду возглавил его ассистент Эгише Меликян. 40-летний тренер пришел в клуб в конце сентября, а ранее возглавлял донецкий "Металлург" и "Сталь".

Напомним, матч "Динамо" – "Львов" состоится в воскресенье, 3 ноября. Начало встречи в 17:00.

Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" в чемпионате Украины не проигрывает уже 6 матчей подряд. Специалисты оценивают победу "бело-синих" в поединке против "Львова" коэффициентом 1,14. Коэффициент 3,90 на то, что гости победят с разницей в один гол.

Победу ФК "Львов" эксперты "Фаворит Спорт" оценивают коэффициентом аж 24. На ничью в матче специалисты предлагают коэффициент 7,30. Коэффициент на то, что гости одержат победу с разницей в один гол – 11,5.

Прогноз Pari Match

В последних четырех матчах "динамовцы" не забивали больше, чем один гол за игру в основное время (2:1 с "Шахтером" и гол в компенсированное время). Эксперты Pari Match предлагают коэффициент 1,67 на то, что "Динамо" победит и ТБ 2.5. Если же подопечные Алексея Михайличенко выиграют и ТМ 2.5 – 3,40.

Специалисты предлагают коэффициент 15,5 на то, что ФК "Львов" не проиграет киевлянам и ТБ 2.5. Если же футболисты из Львова не проиграют и ТМ 2.5 – коэффициент – 6,50.

Прогноз Marathon bet

В последнем очном противостоянии этих команд "Динамо" одержало победу со счетом 3:0. Коэффициент на то, что и этот матч закончится с аналогичным счетом – 5,80.

Также за всю историю противостояний ФК "Львов" одержал лишь одну победу со счетом 1:0. Поставить на этот результат противостояния можно с коэффициентом 33.