"Динамо" наказали игрой без зрителей и денежным штрафом за скандал на матче с "Шахтером"

32 Читати новину українською
Болельщики "Динамо" / 24 канал

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание киевскому "Динамо" за скандал на игре с "Шахтером" 10 ноября. На гостевом секторе стадиона ОСК "Металлист" прослеживались проявления расизма (имитация обезьяньего уханья).

УАФ на своем официальном сайте сообщает, что "Динамо" проведет один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/2020.

Читайте также: Тайсон получил наказание за нецензурный жест на матче "Шахтер" – "Динамо"

Кроме того, киевский клуб обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен.

Следующие два домашних матча "Динамо" сыграет против "Мариуполя" и "Зари".

Что произошло на матче Шахтер – Динамо: хронология событий

Как бросить курить раз и навсегда: нестандартные способы
сегодня
33217
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ Динамо Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
20 ноября 21:44 Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
Юрій Семенюк 294
Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
19 ноября 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 172
Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео
20 ноября 19:34 Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео
Вісент Луїс 99
Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
20 ноября 14:28 Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
354
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 103
Новости
Больше новостей
Залиште відгук