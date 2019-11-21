"Динамо" наказали игрой без зрителей и денежным штрафом за скандал на матче с "Шахтером"
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание киевскому "Динамо" за скандал на игре с "Шахтером" 10 ноября. На гостевом секторе стадиона ОСК "Металлист" прослеживались проявления расизма (имитация обезьяньего уханья).
УАФ на своем официальном сайте сообщает, что "Динамо" проведет один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/2020.
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Кроме того, киевский клуб обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен.
Следующие два домашних матча "Динамо" сыграет против "Мариуполя" и "Зари".
Что произошло на матче Шахтер – Динамо: хронология событий
- В воскресенье, 10 ноября, состоялся матч между "Шахтером" и "Динамо".
- Игру пришлось прервать из-за расистских возгласов с трибун. При этом полузащитник "горняков" Тайсон получил красную карточку, показав неприличный жест в сторону болельщиков и выбив мяч на трибуны. Поле он покидал со слезами на глазах. Плакал во время игры и Дентиньо.
- После матча оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм. Свою позицию высказал и сам Тайсон.
- Игрока поддержали немало футболистов, а украинская ведущая Янина Соколова
- осудила расизм со стороны болельщиков.
- "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды.
- Впоследствии было опубликовано еще одно видео с расистскими выкриками с трибун.
- Фанаты "Динамо" объяснили свое поведение на матче "поддержкой сов".
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