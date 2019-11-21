"Динамо" наказали игрой без зрителей и денежным штрафом за скандал на матче с "Шахтером"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание киевскому "Динамо" за скандал на игре с "Шахтером" 10 ноября. На гостевом секторе стадиона ОСК "Металлист" прослеживались проявления расизма (имитация обезьяньего уханья).

УАФ на своем официальном сайте сообщает, что "Динамо" проведет один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/2020.

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Кроме того, киевский клуб обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен.

Следующие два домашних матча "Динамо" сыграет против "Мариуполя" и "Зари".

Что произошло на матче Шахтер – Динамо: хронология событий