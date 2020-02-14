"Динамо" обратилось в полицию из-за материала о зарплатах футболистов в СМИ

На днях издание "Экономическая правда" опубликовало зарплатную ведомость игроков "Динамо" за декабрь, при этом выложив в открытый доступ персональные данные сотрудников клуба, в частности их идентификационные коды.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", после требования клуба издание принесло извинения за распространение конфиденциальных личных данных.

К сравнению! В Украине выросла средняя зарплата: инфографика

Издание "Экономическая правда" в ответ на официальное требование ФК "Динамо" (Киев) принесло извинения сотрудникам клуба за незаконное распространение конфиденциальных личных данных, признало вину своих журналистов и удалило эту информацию,

– заявили в "Динамо".

Но история на этом не закончилась. Клуб не довольствовался извинениями.

В то же время, несмотря на формальные извинения, журналисты указанного веб-ресурса продолжили тиражировать в информационном пространстве недостоверную и заведомо искаженную информацию о деятельности нашего клуба, дискредитируя клуб и его работников.

В связи с этим нами принято решение о подаче заявления в органы национальной полиции по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины в части незаконного распространения конфиденциальной информации о лице. Также ФК "Динамо" окажет всестороннюю юридическую поддержку сотрудникам клуба, которые решат защищать нарушенные редакции "ЭП" права в судебном порядке,

– информирует ФК "Динамо".

История с зарплатой игроков "Динамо":

11 февраля появилась информация, что футболисты киевского "Динамо" продолжают получать официально довольно маленькую зарплату. По данным СМИ, среди игроков команды наибольшие доходы официально получает Сергей Сидорчук – почти 20 тысяч гривен за месяц.

В то же время представители "Динамо" отметили, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются чисто трудовыми, а скорее представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых взаимоотношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.

Читайте также: Матч "Динамо" – "Ворскла", который должен пройти без зрителей, смогут посетить дети – детали

В клубе подчеркнули, что именно в рамках гражданско-правовых взаимоотношений футболисты получают доход от дочерней компании "Динамо Киев (Кипр)". Последняя является юридическим лицом, которое зарегистрировано в соответствии с законодательствами Кипра и Украины. А начисления и налогообложение этого дохода регулируются Налоговым кодексом.

В команде пояснили, что таким образом сумма дохода от этой кипрской компании включена не в месячную, а в общую годовую декларацию. И такую декларацию персонал и игроки "Динамо" ежегодно подают в Государственную фискальную службу.