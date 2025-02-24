Динамо – Заря: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Первый матч в чемпионате Украины в 2019 году киевское "Динамо" сыграет против луганской "Зари". Этот поединок станет центральным в 19 туре.

Киевляне, окрыленные успехом в Лиге Европы, попробуют перенести позитивный настрой на внутреннюю арену. Команда Александра Хацкевича не имеет права терять очки, если планирует драться с "Шахтером" за чемпионство. Также амбициозные планы у "Зари", что делает этот поединок самым интересным в туре.

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В сентябре 2018 года игра между командами в Запорожье завершилась 1:1, однако в Киеве луганчане последние два матча проиграли с общим результатом 7:2. Букмекеры уверены, что на этот раз киевляне снова будут праздновать победу.

Фаворит Спорт

Букмекеры этой компании дают на победу вице-чемпионов Украины коэффициент 1,40. Зато на победу "Зари" стоит коэффициент 8,25. На то, что команды второй раз подряд разойдутся миром – 4,65.

Pari Match

В Pari Match также не ставят под сомнение победу "бело-синих". На успех "Динамо" коэффициент 1,41. На победу подопечных Юрия Вернидуба в конторе дают коэффициент 7,90. Ничья – 4,60.

Winline

Winline дает на домашнюю победу "Динамо" коэффициент 1,35. В этой компании также считают, что в "Заре" мало шансов забить больше голов, чем "Динамо". На их успех коэффициент 7,60. Ничья – 4,47.

Матч "Динамо" – "Заря" состоится 25 февраля в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало поединка, в 18:30.

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