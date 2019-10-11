Доход "Шахтера" за прошлый сезон составил 3,7 миллиарда гривен

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Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов
Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" представил финансовый отчет за сезон 2018/19. В этом сезоне общий доход "горняков" составил 3 миллиарда 761 миллион гривен с учетом НДС.

Как сообщает сайт клуба, по продаже и аренде игроков дончане заработали 1 миллиард 478 миллионов гривен. Доходы от УЕФА и ФИФА составили 1 миллиард 603 миллиона гривен.

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Доходы от коммерческой деятельности – 680 миллионов гривен. Со спонсорства и рекламы "Шахтер" получил 586 миллионов, а с ТВ-прав – 26 миллионов гривен.

Продажа абонементов и билетов принесла чемпионам Украины 39 миллионов гривен.


Инфографика shakhtar.com

Всего "Шахтер" заплатил в сезоне 2018/19 512 миллионов 313 тысяч гривен налогов. Это на 7,8 миллионов гривен больше, чем в 17/18.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
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