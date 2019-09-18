Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов сыграл вничью в первом матче

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"Киев-Баскет" сыграл вничью с "Капфенбергом"
"Киев-Баскет" сыграл вничью с "Капфенбергом" / ФБУ

Серебряный призер Чемпионата Украины "Киев-Баскет" стартовал в квалификации Лиги чемпионов. Команда Айнарса Багатскиса на выезде сыграла вничью с чемпионом Австрии – "Капфенбергом".

Поединок завершился с ничейным счетом 66:66 (19:22, 16:13, 13:17, 18:14).

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Первая четверть завершилась при минимальном преимуществе австрийцев, но "Киев-Баскет" сумел отыграться во второй десятиминутке. Как итог, на большой перерыв команды шли при счете 35:35.

После перерыва "Капфенберг" сделал рывок 9:0, но и на этот раз киевляне нашли в себе силы сравнять счет. В заключительной четверти на площадке была равная борьба и соперники так и не сумели определить сильнейшего – 66:66.

Для подопечных Айнарса Багатскиса этот матч был дебютным в еврокубках, а "Капфенберг" может похвастаться четвертым местом в групповом раунде Кубка Европы FIBA. Кроме того, команда киевлян этим летом была заново собрана. Из прошлого состава остались лишь три игрока.

Матч-ответ состоится в пятницу, 20 сентября, в киевском "Дворце спорта". Начало встречи в 19:00. Победитель противостояния в следующем раунде встретится с "Бургосом".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол БК Киев-Баскет
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