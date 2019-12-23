Фанаты "Бетиса" забросали поле игрушками, которые отдадут в малообеспеченные семьи на Рождество
Фанаты "Бетиса" перед рождеством решили помочь устроить праздник всем. Во время матча против "Атлетико" в чемпионате Испании, они забросали поле мягкими игрушками.
В перерыве матча с трибун на поле полетели мягкие игрушки. Стоит отметить, что стадион "Эстадио Бенито Вильямарин", где домашние матчи играл "Бетис", были заполнены до краев.
Видео акции фанатов "Бетиса", которые забросали поле детскими игрушками
Фанаты забросали поле игрушками для детей (фото: facebook.com/realbetisbalompie)
После игры "Бетис" выложил фотографию, где показал мешки с собранными игрушками.
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