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Фанаты "Бетиса" забросали поле игрушками, которые отдадут в малообеспеченные семьи на Рождество

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Фанаты "Бетиса" / twitter.com/RealBetis

Фанаты "Бетиса" перед рождеством решили помочь устроить праздник всем. Во время матча против "Атлетико" в чемпионате Испании, они забросали поле мягкими игрушками.

В перерыве матча с трибун на поле полетели мягкие игрушки. Стоит отметить, что стадион "Эстадио Бенито Вильямарин", где домашние матчи играл "Бетис", были заполнены до краев.

Видео акции фанатов "Бетиса", которые забросали поле детскими игрушками

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Рождество
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