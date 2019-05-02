Фанаты "Днепра" выставили на аукцион футболку легенды клуба ради спасения раненого военного

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Фанаты "Днепра" выставили на аукцион футболку легенды клуба ради спасения раненого военного

Во время последнего матча футбольного клуба "Днепр" на фанатском секторе был вывешен огромный баннер "Саня Джон, держись. Гордимся тобой". Таким образом болельщики поддержали раненого участника войны на Востоке Украины.

Саня Джон – это Александр Крюков, участник фанатского движения "Днепра". С начала войны на Донбассе в 2014 году пошел туда добровольцем, где получил позывной "Фан". Принимал участие в освобождении Мариуполя, прошел Пески и Иловайск: вышел с оружием из окружения и вывел людей. Впоследствии воевал в составе отдельного разведывательного батальона. В конце апреля 2019 года во время боевого выхода наступил на российскую мину ПМН, вследствие чего у него произошла травматическая ампутация конечности. Его доставили в госпиталь в Харьков.

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Чтобы помочь ему, фанаты "Днепра" решили провести благотворительный аукцион. Лот - Клубная футболка из рук легенды" Днепра " Сергея Назаренко. Стартовая цена была 1000 гривен, однако по состоянию на 2 мая она выросла до 7000 гривен. Аукцион продлится до 7 мая.

Также все желающие могут лично поддержать Александра Крюкова, отправив деньги ему на карточку: 5168 7573 1910 4222

Документальный фильм про Александра Крюкова

 

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Теги: Новости Спорта благотворительность Война на Донбассе Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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