Федерациям олимпийских видов спорта уже возобновили финансирование, – министр

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что финансирование федераций олимпийских видов спорта уже полностью восстановлено.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после пресс-конференции нового главы УИНП Антона Дробовича, сообщает "Укринформ".

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"Уже все есть, деньги есть, все финансируется. Мы провели экспресс-опрос по этому поводу, и это оказалось преувеличением. Были на один или два дня приостановлены расчеты, сейчас все восстановлено. Мы не видим никаких проблем", – сказал Бородянский.

Он отметил, что подготовка к Олимпиаде является приоритетным направлением, и МКМС понимает необходимость своевременно рассчитываться.

Что случилось

17 декабря Кабинет министров Украины приостановил часть бюджетных выплат, чтобы до конца года удержать дефицит бюджета на запланированном уровне. Таким образом, до конца 2019 года Госказначейская служба выделит деньги только на зарплаты, пенсии и социальные платежи.

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"Сейчас в очередной раз распространяются фейки о том, что якобы у государства нет средств, что у нас какой-то дефолт, проблемы с бюджетом... Это фейк, не верьте этим ложным сообщением. Ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги и для того, чтобы выплатить пенсии, и зарплаты, и субсидии, и социальные выплаты, и другие защищенные статьи. Проблем с этими платежами нет", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас заканчивается бюджетный год и все последние десятилетия государство имело неэффективные процессы. "Поэтому проектируя бюджет на следующий год, как правило, государство очень ошибается, и потом в конце года эти ошибки надо исправлять в ручном режиме. Ничего чрезвычайного не происходит. Этот бюджетный год мы заканчиваем без долгов по пенсиям, зарплатам, соцвыплатам. Следующий год начнем так, чтобы в конце 2020 года таких проблем не возникало", – сказал Гончарук в своем видеообращении в Facebook.

Он уточнил, что до конца фингода – 27 декабря – правительство будет ежедневно в ручном режиме отслеживать каждый бюджетный платеж, чтобы "ни копейки не было украдено"