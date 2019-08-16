ФК "Львов" продал одного из лучших легионеров УПЛ в Португалию

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Дуарте Бруно перешел в "Виторию Гимарайнш"
Дуарте Бруно перешел в "Виторию Гимарайнш" / vitoriasc.pt

Нападающий "Львова" Бруно Дуарте подписал 4-летний контракт с "Виторией" из Гимарайнша.

Соглашение содержит опцию продления еще на один сезон. Португальский клуб заплатил за переход 23-летнего футболиста 600 тысяч евро.

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В новой команде Дуарте Бруно будет выступать вместе с украинским центрбэком Валерием Бондаренко, который был арендован португальским клубом у "Шахтера".

В прошлом сезоне Дуарте забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах львовян во всех турнирах и был признан лучшим футболистом команды по итогам кампании.

В нынешнем сезоне Дуарте уже успел провести три поединка в УПЛ, в которых отметился одним забитым голом.

По итогам прошлого сезона "Гимарайнш" занял 5 место в турнирной таблице и выступает в квалификации Лиги Европы, в третьем раунде которой на неделе прошел латвийский "Вентспилс".

 

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Теги: Спорт Трансферы УПЛ ФК Львов Футбол
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