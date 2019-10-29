Какой будет УПЛ в следующем сезоне: команды определились с форматом чемпионата

С сезона 2020/21 в УПЛ будет выступать больше команд – вместо 12 будет 14 участников. Такая перемена привела к тому, что должен и измениться формат турнира.

Как сейчас?

В этом сезоне команды играют в два этапа. Первый этап – игра в два круга (22 тура). Второй этап – команды делятся на две шестерки и играют в два круга (еще 10 туров). Верхняя шестерка играет за победу в чемпионате и попадание в еврокубки, нижняя шестерка – за сохранение места в УПЛ. В целом команды в чемпионате играют 32 матча.

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Однако со следующего сезона будет 14 команд. Потому нужно было согласовать новый формат турнира.

Что предлагается?

Есть три вероятных формата турнира

Классический чемпионат в два круга (26 туров);

Чемпионат в два этапа: игра в два круга и разделение на две семерки (32 тура);

Чемпионат в два этапа: игра в два круга и разделение на три группы (4, 4 и 6 команд; 6 команд в один круг, 4 команды играли бы в два круга) (31/32 тура).

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Что выбрали?

По данным Sport Arena, Favbet Лига 2020/21 состоится по классической формуле в два круга. К этому варианту склоняются большинство команд УПЛ. Однако конечный вариант должен быть принят на заседаниях клубов позже.