Футболист "Динамо" находится в больнице после жуткой травмы

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов рассказал о характере травм полузащитника Виталия Буяльского и Тамаша Кадара, которые не доиграли поединок с луганской "Зарей".

Кадар не смог доиграть первый тайм и был заменен еще до перерыва. Буяльский получил травму во втором тайме в столкновении с вратарем Никитой Шевченко.

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У Буяльского перелом двух ребер – шестого и седьмого, причем одно со смещением. Сейчас он находится в клинике "Борис", в палате интенсивной терапии, поскольку у него был сильный болевой синдром. За несколько дней его выпишут из больницы.

Что касается Кадара, то Тамаш почувствовал во время игры мышечный спазм. Сегодня он приедет на базу, отправим его на УЗИ и МРТ, после чего можно будет говорить о характере повреждения более основательно. Пока же трактуем как обычное растяжение или спазм мышц задней поверхности бедра,

– цитирует врача "Динамо" клубный сайт.

"Динамо" сыграло с "Зарей" вничью, пропустив гол на последних минутах. Свой матч 28-го тура выиграл "Шахтер", который на своем поле одолел "Александрию". Уже в следующем туре донецкий клуб может оформить чемпионство.

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