Футболист "Шахтера" признан лучшим игроком 19 тура УПЛ по оценке InStat

Самым полезным игроком 19-го тура украинской Премьер-лиги по оценкам InStat стал полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос.

Натурализованный украинец в матче с "Александрией" забил гол, отдал результативную передачу и не реализовал пенальти.

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Марлос отдал девять острых передач, выполнил семь удачных обводок, нанес четыре удара по воротам и выиграл 71% единоборств.

К слову, в десятку самых полезных футболист вошли сразу шесть представителей "Динамо", а сами киевляне стали наиболее эффективной командой прошлого тура (InStat Index – 287 баллов).

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