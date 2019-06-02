Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории

Футболиста французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара подозревают в изнасиловании. По данным обвинения, случай произошел еще 15 мая в Париже в отеле.

Заявление на Неймара в полицию подала женщина, имя которой держится в тайне. Расследование дела проводит полиция Сан-Паулу, куда и было подано заявление.

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По данным издания UOL Sport, которое сумело ознакомиться с деталями дела, все случилось 15 мая в Париже. Неймар познакомился с девушкой через Instagram. После чего через своего друга сделал ей необходимые документы, чтобы она могла прилететь к нему в Париж. 15 мая, когда она находилась в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe, вечером к ней пришел Неймар. Он был пьян. После обмена ласками, футболист проявил агрессию и овладел женщиной силой

После этого женщина вернулась в Бразилию 17 мая. Но из-за страха и потрясения не обратилась сразу в полицию.

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У Неймара уже отреагировали на это сообщение. Как заявили его адвокаты, к ним уже обращался представитель от обвинителя. И назвали это вымогательством.

"Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства и факты отсутствия изнасилования будут своевременно поданы в полицию", – говорится в заявлении на сайте Неймара.

Сам футболист опубликовал видео, где показал, что девушка сама вышла на него. Она слала ему эротические фото. Он не исключает того, что между ними была сексуальная связь, но отрицает сам факт изнасилования.

"Я все раскрою: нашу переписку, моменты близости. Такая мера необходима, чтобы доказать, что на самом деле ничего не произошло. То, что произошло в тот день – отношения между мужчиной и женщиной, то, что происходит во всех парах. На следующий день ничего не произошло, мы продолжили переписываться. Меня обвиняют в изнасиловании, это тяжелое слово. Эта ситуация застала меня врасплох. Очень плохо и грустно слышать подобное. Потому что те, кто знают меня, мой характер, понимают, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в нее попал. Это станет уроком. Есть люди, которые хотят получить свою выгоду и требовать что-то. Очень грустно и больно", – заявил Неймар.

Кого еще из известных спортсменов обвиняли в изнасиловании

Самая известная история с Криштиану Роналду. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор не является действительным. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

Еще один обвиняемый – баскетболист Кристапс Порзингис. Женщина, обвинившая Порзингиса, заявила, что тот изнасиловал ее 7 февраля 2018 года, когда играл за "Нью-Йорк" и жил по соседству с ней. По ее словам, латыш пришел домой после матча с "Милуоки", в котором получил травму. Около двух часов ночи баскетболист пригласил женщину в свою квартиру, где и произошло изнасилование. В полиции, объясняя свое позднее обвинение, женщина сказала, что Порзингис предложил ей 68 тысяч долларов на обучение ее брата в колледже в обмен на молчание. Однако позже отказался выплачивать оговоренную сумму.