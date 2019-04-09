Гармаш получит суровое наказание за красную карточку в матче с "Шахтером"

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко рассказал, что Денис Гармаш пропустит матчи УПЛ за прямую красную карточку в игре Кубка Украины с "Шахтером" (1:1, 3:4 по пен.).

Хавбек "Динамо" пропустит несколько важных матчей команды в чемпионате Украины. Против "Мариуполя" он точно не сыграет и на 99% пропустит встречу с "Шахтером" в УПЛ.

Также киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на четырех основных игроков в матче против "Мариуполя"

По регламенту Денис Гармаш не имеет права играть в следующем туре УПЛ, несмотря на то, что красная карточка была показана в матче Кубка Украины. Причина заключается в том, что это прямая красная карточка, а значит наказание распространяется и на матчи УПЛ,

– заявил секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко в комментарии Betnews365.com.

Представитель контрольно-дисциплинарного комитета также отметил, что в четверг состоится заседание, на котором Гармаш может получить дисквалификацию за грубые действия.

В четверг состоится заседание КДК ФФУ, на котором будет определен срок дисквалификации Гармаша. В любом случае, против Мариуполя он не сыграет. В регламенте предусмотрено наказание за прямую красную карточку, полученную в кубковом матче, в следующем поединке Кубка, но это относится к красным за "лишение явной голевой возможности. В случае с игроком "Динамо" речь идет об агрессивном поведении во время остановки игры.

Если Гармаш получит предусмотренную в таких случаях дисквалификацию, то кроме игры с "Мариуполем" и "Шахтером", игрок "Динамо" также пропустит встречи УПЛ против ФК "Львов" и "Александрии".

В матче Кубка Украины также удаление в составе "Шахтера" заработал Жуниор Мораес, а в итоге "горняки" прошли дальше, победив лишь в серии пенальти.

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