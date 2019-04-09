Гармаш получит суровое наказание за красную карточку в матче с "Шахтером"

18 Читати новину українською
Денис Гармаш получит суровое наказание
Денис Гармаш получит суровое наказание / Фото из открытых источников

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко рассказал, что Денис Гармаш пропустит матчи УПЛ за прямую красную карточку в игре Кубка Украины с "Шахтером" (1:1, 3:4 по пен.).

Хавбек "Динамо" пропустит несколько важных матчей команды в чемпионате Украины. Против "Мариуполя" он точно не сыграет и на 99% пропустит встречу с "Шахтером" в УПЛ.

Также киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на четырех основных игроков в матче против "Мариуполя"

По регламенту Денис Гармаш не имеет права играть в следующем туре УПЛ, несмотря на то, что красная карточка была показана в матче Кубка Украины. Причина заключается в том, что это прямая красная карточка, а значит наказание распространяется и на матчи УПЛ,
– заявил секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко в комментарии Betnews365.com.

Представитель контрольно-дисциплинарного комитета также отметил, что в четверг состоится заседание, на котором Гармаш может получить дисквалификацию за грубые действия.

В четверг состоится заседание КДК ФФУ, на котором будет определен срок дисквалификации Гармаша. В любом случае, против Мариуполя он не сыграет. В регламенте предусмотрено наказание за прямую красную карточку, полученную в кубковом матче, в следующем поединке Кубка, но это относится к красным за "лишение явной голевой возможности. В случае с игроком "Динамо" речь идет об агрессивном поведении во время остановки игры.

Если Гармаш получит предусмотренную в таких случаях дисквалификацию, то кроме игры с "Мариуполем" и "Шахтером", игрок "Динамо" также пропустит встречи УПЛ против ФК "Львов" и "Александрии".

В матче Кубка Украины также удаление в составе "Шахтера" заработал Жуниор Мораес, а в итоге "горняки" прошли дальше, победив лишь в серии пенальти.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским
сегодня
27577
Теги: Новости Спорта УПЛ Шахтер Динамо Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
сегодня 17:42 В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
48
Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
8 апреля 17:28 Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
Станіслав Безушко 67
"Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото
сегодня 17:26 "Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото
175
Конор МакГрегор вляпался в очередной громкий скандал
сегодня 14:41 Конор МакГрегор вляпался в очередной громкий скандал
54
Украинский гроссмейстер стал вице-чемпионом мира по шахматному шару
сегодня 09:01 Украинский гроссмейстер стал вице-чемпионом мира по шахматному шару
88
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук