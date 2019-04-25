Где можно купить билеты на матч Украина – Сербия на "Арене Львов"

7 и 10 июня сборная Украины сыграет на "Арене Львов". Соперниками украинцев будут сборные Сербии и Люксембурга. Билеты на этот матч поступили в продажу. Но их почти не осталось.

Билеты на матч Украина – Сербия и Украина – Люксембург поступили в продажу еще 1 апреля. Стоили они от 50 гривен. И приобрести их можно было только на сайте TicketsBox. Учитывая значительный ажиотаж вокруг матча Украина — Сербия, на это время билеты, что были в свободной продаже, уже закончились. Билеты на матч Украина – Люксембург до сих пор есть в продаже.

"В то же время в случае, если не все билеты, которые сейчас входят в социальные квоты и квоты футбольной общественности, будут выбраны, они поступят в свободную продажу", – сообщили в Федерации футбола Украины.

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Напомним, согласно практике УЕФА часть билетов включается в квоты футбольной общественности. В Украине это представители областных, районных и городских федераций из всех регионов государства, коллективные члены ФФУ. Кроме того, определенное количество билетов распространяется в рамках социальной программы ФФУ, которая предоставляет возможность посетить матчи сборной участникам антитеррористической операции на Востоке Украины, детям погибших героев, детям-сиротам и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.