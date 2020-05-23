Перенос УПЛ, коронавирус в ФК "Верес" и другие новости спорта 22 мая
В пятницу, 22 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
Восстановление матчей УПЛ переносят
Восстановление футбольных матчей украинской Премьер-лиги (УПЛ) переносится. Рестарт турнира, который был запланирован на 30 мая, состоится в июне.
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Чемпионат Украины по футболу продлится с 6-го июня. Пока официального подтверждения от УПЛ нет.
В ровненском "Вересе" подтвердили случай заражения COVID-19
В ровненском "Вересе", который выступает во Второй лиге Украины, подтвердили случай заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили у сотрудника клуба.
Пока единственным профессиональным футболистом в Украине, у которого подтвердили COVID-19, является игрок закарпатского "Миная" Игорь Вагин.
"Динамо" и "Рух" не определили сильнейшего в первом матче после карантина
22 мая "Динамо" и "Рух" сыграли первый официальный матч в Украине после уменьшения карантинных ограничений в Украине. Матч закончился безголевой ничьей.
К слову Динамо – Рух: онлайн-трансляция первого матча в Украине после карантина
Игра между ведущим борьбу за место в квалификации Лиги чемпионов клубом и одним из главных претендентов на выход в УПЛ стала первым шагом к восстановлению футбольной жизни в стране после карантина.
Восстановление футбола в Украине: главное
- Вскоре украинскую футбольную общественность ожидает возвращения розыгрыша Премьер-лиги. Гранды чемпионата стараются как можно быстрее вернуть себе игровой тонус.
- Клубы УПЛ хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом их чемпионаты молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.
Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продолжает подготовку к возвращению на ринг. Участие в тренировочном лагере Холифилда принимает выдающийся украинский боксер Владимир Кличко.
В своем официально инстаграме Холифилд опубликовал видео тренировки. На видео, кроме других тренеров, присутствует и Владимир Кличко.
Кто станет соперником Холифилда?
- Вероятно, соперником Холифилда станет еще один успешный американец – Майк Тайсон.
- Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.
- Бизнесмены из разных стран предлагали боксерам солидный гонорар за поединок. Сообщалось, что Тайсон может получить 20 миллионов долларов.
- Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 до 1997 года. В обеих победу праздновал Эвандер.
- Второй бой завершился дисквалификацией Тайсона из-за укуса Холифилда за ухо.