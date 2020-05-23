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Перенос УПЛ, коронавирус в ФК "Верес" и другие новости спорта 22 мая

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Новости спорта 22 мая 2020 – новости спорта Украины и мира
Главные новости спорта 22 мая / ФК "Шахтер"

В пятницу, 22 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Восстановление футбольных матчей украинской Премьер-лиги (УПЛ) переносится. Рестарт турнира, который был запланирован на 30 мая, состоится в июне.

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Чемпионат Украины по футболу продлится с 6-го июня. Пока официального подтверждения от УПЛ нет.

В ровненском "Вересе", который выступает во Второй лиге Украины, подтвердили случай заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили у сотрудника клуба.

Пока единственным профессиональным футболистом в Украине, у которого подтвердили COVID-19, является игрок закарпатского "Миная" Игорь Вагин.

22 мая "Динамо" и "Рух" сыграли первый официальный матч в Украине после уменьшения карантинных ограничений в Украине. Матч закончился безголевой ничьей.

К слову Динамо – Рух: онлайн-трансляция первого матча в Украине после карантина

Игра между ведущим борьбу за место в квалификации Лиги чемпионов клубом и одним из главных претендентов на выход в УПЛ стала первым шагом к восстановлению футбольной жизни в стране после карантина.

Восстановление футбола в Украине: главное

  • Вскоре украинскую футбольную общественность ожидает возвращения розыгрыша Премьер-лиги. Гранды чемпионата стараются как можно быстрее вернуть себе игровой тонус.
  • Клубы УПЛ хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом их чемпионаты молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продолжает подготовку к возвращению на ринг. Участие в тренировочном лагере Холифилда принимает выдающийся украинский боксер Владимир Кличко.

В своем официально инстаграме Холифилд опубликовал видео тренировки. На видео, кроме других тренеров, присутствует и Владимир Кличко.

Кто станет соперником Холифилда?

  • Вероятно, соперником Холифилда станет еще один успешный американец – Майк Тайсон.
  • Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.
  • Бизнесмены из разных стран предлагали боксерам солидный гонорар за поединок. Сообщалось, что Тайсон может получить 20 миллионов долларов.
  • Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 до 1997 года. В обеих победу праздновал Эвандер.
  • Второй бой завершился дисквалификацией Тайсона из-за укуса Холифилда за ухо.
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Бокс Динамо Владимир Кличко УПЛ
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