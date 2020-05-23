Перенос УПЛ, коронавирус в ФК "Верес" и другие новости спорта 22 мая

В пятницу, 22 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Восстановление матчей УПЛ переносят

Восстановление футбольных матчей украинской Премьер-лиги (УПЛ) переносится. Рестарт турнира, который был запланирован на 30 мая, состоится в июне.

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Чемпионат Украины по футболу продлится с 6-го июня. Пока официального подтверждения от УПЛ нет.

В ровненском "Вересе" подтвердили случай заражения COVID-19

В ровненском "Вересе", который выступает во Второй лиге Украины, подтвердили случай заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили у сотрудника клуба.

Пока единственным профессиональным футболистом в Украине, у которого подтвердили COVID-19, является игрок закарпатского "Миная" Игорь Вагин.

"Динамо" и "Рух" не определили сильнейшего в первом матче после карантина

22 мая "Динамо" и "Рух" сыграли первый официальный матч в Украине после уменьшения карантинных ограничений в Украине. Матч закончился безголевой ничьей.

К слову Динамо – Рух: онлайн-трансляция первого матча в Украине после карантина

Игра между ведущим борьбу за место в квалификации Лиги чемпионов клубом и одним из главных претендентов на выход в УПЛ стала первым шагом к восстановлению футбольной жизни в стране после карантина.

Восстановление футбола в Украине: главное

Вскоре украинскую футбольную общественность ожидает возвращения розыгрыша Премьер-лиги. Гранды чемпионата стараются как можно быстрее вернуть себе игровой тонус.

Клубы УПЛ хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом их чемпионаты молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.

Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продолжает подготовку к возвращению на ринг. Участие в тренировочном лагере Холифилда принимает выдающийся украинский боксер Владимир Кличко.

В своем официально инстаграме Холифилд опубликовал видео тренировки. На видео, кроме других тренеров, присутствует и Владимир Кличко.

Кто станет соперником Холифилда?