Судьба Шевченко в сборной Украины, расписание восстановления УПЛ: новости спорта 1 мая
В пятницу, 1 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
Останется ли Андрей Шевченко в сборной Украины?
Украинская ассоциация футбола (УАФ) готовится продлить контракт с наставником сборной Украины Андреем Шевченко. Судьбу Шевченко будет определять Исполнительный комитет УАФ.
К слову Шевченко может возглавить "Челси"
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что решение о продлении контракта с Шевченко будут готовить к очередному заседанию Исполкома. Он также заявил, что УАФ сделает все возможное, чтобы тренерский штаб Шевченко работал в сборной Украины в дальнейшем.
Восстановление УПЛ: появилась дата и календарь матчей
Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 планируют доиграть летом. УПЛ уже разработала календарь матчей, которые нужно доиграть.
Если выход из карантина в Украине начнется 11 мая, то с 12 до 29 мая пройдет подготовка команд к возобновлению сезона. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование представителей команд. Восстановить УПЛ планируют 30 мая матчами 24-го тура.
Календарь УПЛ
- 25-й тур – 6 июня
- 26-й тур – 13 июня
- 27-й тур – 17 июня
- 28-й тур – 20 июня
- 29-й тур – 27 июня
- 30-й тур – 6 июля
- 31-й тур – 10 июля
- 32-й тур – 13 июля
Полуфиналы Кубка Украины хотят провести 10 июня. Финал – 17 июля.
Сезон завершится матчами плей-офф за попадание в Лигу Европы. Эти встречи запланированы на 21 и 24 июля.
Новый тренер сборной Украины по биатлону
В женской сборной Украины по биатлону в следующем сезоне будет новый тренер. Словацкий специалист Юрай Санитра возглавил женскую сборную Украины.
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Сейчас Юрай Санитра является старшим тренером мужской сборной Украины по биатлону. Он продолжит тренировать и мужскую команду. Под руководством словацкого тренера к сезону будут готовиться до 5 спортсменок – те, которые не имеют личного наставника.
Экс-футболист "Шахтера" попал в громкий секс-скандал
Бывший форвард "Шахтера" и сборной Румынии Чиприан Марика попал в громкий скандал на родине.
В сети появилось видео, на котором Марика, прикрывшись лишь одним полотенцем, выходит из номера в отеле в Клуж-Напока после того, как в дверь постучал неизвестный. "Незваным гостем", который и проводил съемку видео, оказался Флорин Мунтян – сын бывшего главы румынской государственной газовой компании Transgaz.
Флорин Мунтян следил за своей женой Анной, подозревая ее в измене. Она и оказалась в одном номере вместе с Чиприаном.
Футболист сборной Украины впервые стал отцом
У защитника "Луго" и сборной Украины Василия Кравца родился ребенок – девочка. Кравец – воспитанник "Карпат". Защитник покинул львовский клуб в 2017 году, перебравшись в "Луго". Тогда игроком интересовалось и "Динамо".
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