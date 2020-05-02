Судьба Шевченко в сборной Украины, расписание восстановления УПЛ: новости спорта 1 мая

В пятницу, 1 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Останется ли Андрей Шевченко в сборной Украины?

Украинская ассоциация футбола (УАФ) готовится продлить контракт с наставником сборной Украины Андреем Шевченко. Судьбу Шевченко будет определять Исполнительный комитет УАФ.

К слову Шевченко может возглавить "Челси"

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что решение о продлении контракта с Шевченко будут готовить к очередному заседанию Исполкома. Он также заявил, что УАФ сделает все возможное, чтобы тренерский штаб Шевченко работал в сборной Украины в дальнейшем.

Восстановление УПЛ: появилась дата и календарь матчей

Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 планируют доиграть летом. УПЛ уже разработала календарь матчей, которые нужно доиграть.

Если выход из карантина в Украине начнется 11 мая, то с 12 до 29 мая пройдет подготовка команд к возобновлению сезона. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование представителей команд. Восстановить УПЛ планируют 30 мая матчами 24-го тура.

Календарь УПЛ

25-й тур – 6 июня

26-й тур – 13 июня

27-й тур – 17 июня

28-й тур – 20 июня

29-й тур – 27 июня

30-й тур – 6 июля

31-й тур – 10 июля

32-й тур – 13 июля

Полуфиналы Кубка Украины хотят провести 10 июня. Финал – 17 июля.

Сезон завершится матчами плей-офф за попадание в Лигу Европы. Эти встречи запланированы на 21 и 24 июля.

Новый тренер сборной Украины по биатлону

В женской сборной Украины по биатлону в следующем сезоне будет новый тренер. Словацкий специалист Юрай Санитра возглавил женскую сборную Украины.

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Сейчас Юрай Санитра является старшим тренером мужской сборной Украины по биатлону. Он продолжит тренировать и мужскую команду. Под руководством словацкого тренера к сезону будут готовиться до 5 спортсменок – те, которые не имеют личного наставника.

Экс-футболист "Шахтера" попал в громкий секс-скандал

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Румынии Чиприан Марика попал в громкий скандал на родине.

В сети появилось видео, на котором Марика, прикрывшись лишь одним полотенцем, выходит из номера в отеле в Клуж-Напока после того, как в дверь постучал неизвестный. "Незваным гостем", который и проводил съемку видео, оказался Флорин Мунтян – сын бывшего главы румынской государственной газовой компании Transgaz.

Флорин Мунтян следил за своей женой Анной, подозревая ее в измене. Она и оказалась в одном номере вместе с Чиприаном.

Футболист сборной Украины впервые стал отцом

У защитника "Луго" и сборной Украины Василия Кравца родился ребенок – девочка. Кравец – воспитанник "Карпат". Защитник покинул львовский клуб в 2017 году, перебравшись в "Луго". Тогда игроком интересовалось и "Динамо".

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