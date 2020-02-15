"Манчестер Сити" без Лиги чемпионов, Пидгрушная в шаге от медали ЧМ: новости спорта 14 февраля

УЕФА отстранил английский "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на два следующих сезона, а Елена Пидгрушная финишировала четвертой в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону. Спорт24 подводит итоги главных спортивных событий пятницы, 14 февраля.

"Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов

УЕФА отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА в течение двух сезонов.

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Такое суровое наказание связано с нарушением клубом правил финансового фэйр-плей. Англичане не сыграют в главном европейском турнире в сезонах 2020/21 и 2021/22. Кроме этого, клуб будет оштрафован на 30 миллионов евро.

"Ман Сити" в заявлении на официальном сайте клуба сообщил, что обжалует решение Судебной палаты УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Елена Пидгрушная – четвертая на чемпионате мира по биатлону

14 февраля в итальянском Антхольце продолжился чемпионат мира по биатлону. В пятницу женщины пробежали спринт (7,5 километра). Победу одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

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Борьба за бронзу велась между украинкой Еленой Пидгрушной и чешкой Луцией Харватовой. Несмотря на промах на первой стрельбе Елена реально претендовала на награды. Украинка на последнем круге продемонстрировала прекрасную скорость, но все же проиграла Харватовой 4 секунды.

Лучше всего стреляла в гонке Вита Семеренко. Она закрыла все 10 мишеней, но не вмешалась в борьбу за награды из-за низкую скорости – 11 ступенька.

Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

Украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе, которая проходит в Риме. Ткач стала лучшей в весовой категории до 62 кг. В напряженной финальной схватке украинка оказалась сильнее россиянки Инны Тражуковой.

Еще одна украинка Алина Акобия, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, стала серебряной призеркой европейского первенства в Риме. В финальной схватке турнира она уступила представительнице Норвегии Грейс Якоб Буллен. Бронзовыми призерами стали Ирина Коляденко и Алина Бережная-Стадник-Махиня.

Скандал между французом Фуркадом и россиянкой Резцовой

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад может подать в суд на бывшую российскую биатлонистку Анфису Резцову за ее слова о применении биатлонистом запрещенных препаратов.

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Бывшая биатлонистка обвинила Мартена Фуркада в том, что успешные результаты француз приобретает благодаря применению запрещенных медицинских препаратов. Реакция известного биатлониста была мгновенная. Но на этом все не закончилось – история продолжилась.

Харьков, Киев и Львов примут матчи сборной Украины перед Евро-2020

Накануне Евро-2020, кроме выездных матчей с Польшей и Францией, наша национальная сборная проведет еще три товарищеские встречи. И все три игры главная футбольная команда проведет дома.

Всего три матча состоятся в трех разных городах – Харькове, Киеве и Львове. Такую информацию озвучил президент УАФ Андрей Павелко. Ее поддержал и исполнительный комитет УАФ.

Сенсационное поражение Элины Свитолиной

Украинка Элина Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине (Таиланд). Обидчицей Свитолиной стала 84 ракетка мира Нао Хибино из Японии.

В 2017 году Свитолина побеждала на турнире в Хуахине. Действующей чемпионкой турнира в Таиланде украинка Даяна Ястремская.

"Карпаты" согласились на создание народной команды

Руководство футбольного клуба "Карпаты" пристало на предложение Львовского городского совета по созданию в городе народной команды на базе клуба.

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Руководство клуба должно было передать в собственность территориальной общины города корпоративные права. Однако городская власть гарантировала продление льготного периода пользования сооружениями стадиона "Украина", тренировочными полями и предоставления в аренду земельных участков вокруг стадиона.

УПЛ официально изменила календарь чемпионата и Кубка Украины

По просьбе тренерского штаба национальной сборной Украины Премьер-лига изменила во времени розыгрыш чемпионата и Кубка Украины 2019/2020 без отмены плей-офф за участие в Лиге Европы.

Общие сборы участников УПЛ большинством голосов утвердили изменения в календаре УПЛ сезона 2019/20 лет. Соответствующее решение Общего собрания участников УПЛ было передано на рассмотрение Исполнительного комитета УАФ.

14 февраля Исполнительный комитет УАФ утвердил изменения в календарь текущего сезона Favbet Лиги.