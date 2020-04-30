Годовщина поражения Кличко, коронавирус у звездного футболиста: новости спорта 29 апреля

В среду, 29 апреля, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Три года назад Джошуа нокаутировал Кличко в драматическом бою

Ровно три года назад, 29 апреля 2017 года, британец Энтони Джошуа победил легендарного украинского боксера Владимира Кличко. Бой длился 11 раундов и завершился техническим нокаутом.

Интересно "Пожалел этого малыша": Кличко рассказал, как проиграл Джошуа три года назад

Это был объединительный бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и защита Джошуа титула чемпиона мира по версии IBF. Владимир Кличко летом того года объявил о завершении карьеры и отказался от реванша.

Кличко вернется?

В марте 2019 года платформа DAZN, которая осуществляет платные трансляции, предложила Владимиру Кличко контракт за возвращение в ринг.

Сообщалось, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал.

Сам Кличко уклоняется от прямого ответа о возвращении в бокс. Владимир заявил, что готов вернуться ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

Форман стал чемпионом мира в 45 лет и 299 дней. Владимиру Кличко 45 лет исполнится в 2021 году.

29 апреля – Всеукраинский день футбола

Сборная Украины по футболу празднует свой день рождения. Ровно 28 лет назад наша сборная провела свой первый матч в истории. 29 апреля 1992 года Украина сыграла товарищеский матч против сборной Венгрии. Встреча в Ужгороде на стадионе "Авангард" завершались поражением "сине-желтых" (1:3).

С тех пор наша национальная команда успела провести 265 матчей, получить в них 122 победы, 74 раза сыграть вничью и потерпеть 69 поражений. Своим соперникам "сине-желтые" забили 369 мячей, а пропустили от них 254.

В УАФ назвали оптимистичный план восстановления УПЛ

Украинская Премьер-лига может возобновиться уже в конце мая. Такое мнение высказал вице-президент УАФ Олег Протасов по итогам видеоконференции с украинскими клубами.

Он отметил, что в планах в конце мая провести первый матч, в 30-х числах, и до конца июля закончить чемпионат и Кубок.

К слову Возобновление чемпионата Украины по футболу УПЛ назвала дату и важные детали

В середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине.

УПЛ пошла на вынужденную паузу после 23-х сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" – 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо", идущего третьим.

У звездного Пауло Дибалы в четвертый раз обнаружили коронавирус

26-летний нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Аргентины Пауло Дибала уже больше месяца лечится от коронавируса.

У Дибалы уже в четвертый раз обнаружен коронавирус. От первого теста аргентинца прошло уже 6 недель, и он снова подтвердил наличие коронавируса. Отмечается, что у футболиста есть проблемы с дыханием, однако, в этот раз он проще переносит болезнь.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24