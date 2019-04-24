Главный тренер "Динамо" рассказал, почему не удалось забить "Шахтеру"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич оценил ничью в матче 25 тура УПЛ против "Шахтера" (0:0).

Специалист признал, что в первом тайме его подопечные были скованными, поэтому не проявили агрессию и медленно переходили из обороны в атаку.

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"Первый тайм нам не очень удался, соперник не давал нам играть. Во втором мы уже владели инициативой, но ничего достичь не смогли. Да еще и соперник сбивал темп, постоянно лежали на поле. Еще судья не всегда принимал правильные решения. Поэтому интенсивность игры была невысокой", – сказал Хацкевич на пресс-конференции после матча.

Понравилась атмосфера на трибунах. Игроки наши тоже действовали в целом неплохо. Но плотность игры была очень высокой, особенно в районе штрафной. Поэтому ударов и моментов у обеих команд было мало. Отставание 7 очков – большое. Но мы будем бороться до конца. Никаких экспериментов и простого доигрывания чемпионата не будет,

– подытожил он.

Пенальти на последней минуте не помогло "Шахтеру" победить "Динамо" в матче украинской Премьер-лиги – 0: 0.

Спорт 24 писал, что фанаты киевского "Динамо" повесили на трибуне куклу, одетую в футболку "горняков" с номером и фамилией Жуниора Мораеса.

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