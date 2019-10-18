Гвоздик и Бетербиев провели процесс взвешивания: украинец оказался тяжелее россиянина

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Бетербиев и Гвоздик
Бетербиев и Гвоздик / twitter.com/trboxing

Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик и обладатель титула IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев провели официальную процедуру взвешивания.

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Обоим боксерам следовало уложиться в вес 79,378 килограмма. Что они и сделали. При этом что Гвоздик оказался тяжелее россиянина. Украинец показал вес 79,15 килограмма. Его соперник – 79,06 килограмма.

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Напомним, бой Гвоздик – Бетербиев состоится в пятницу, 18 октября (ночь на 19 октября в Украине) в Филадельфии в Liacouras Center. Победитель боя получит титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Бокс
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