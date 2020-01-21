24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Ибрагимович на тренировке эффектно обработал мяч в стиле Нео из "Матрицы" – видео

49 Читати новину українською
Златан Ибрагимович / ФК "Милан"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович находится в отличной форме.

На одной из тренировок футболист обработал мяч в стиле киногероя Киану Ривза – Нео в фильме "Матрица".

 Смотрите также: Вратарь МЮ попал в жуткое ДТП и разбил авто стоимостью 200 тысяч евро: фото

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Age: No one: Literally no one: @iamzlatanibrahimovic Beat depressing #BlueMonday

Публикация от AC Milan (@acmilan)

Футболист перешел в "Милан" в январе 2020 года с "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента.

В текущем сезоне Златан сыграл в трех матчах за "россонери", в двух из которых вышел в основном составе. А в игре против "Кальяри" отметился дебютным голом за "Милан" после возвращения.

Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления.

Прогноз погоды на 21 января: в Украине будет последний теплый день перед снегопадом
сегодня
1319
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт ФК Милан
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:06 Роналду страстно поцеловал Дибалу во время празднования гола: видео стало вирусным
Юрій Семенюк 159
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3439
сегодня 10:33 Ибрагимович на тренировке эффектно обработал мяч в стиле Нео из "Матрицы" – видео
Юрій Семенюк 49
20 января 20:01 Вратарь МЮ попал в жуткое ДТП и разбил авто стоимостью 200 тисяч евро: фото
Юрій Семенюк 92
20 января 19:05 Триатлонистка Юлия Елистратова: эксклюзивное интервью об Олимпиаде-2020, Ironman, финансирование
Станіслав Безушко 30
Новости
Больше новостей
Залиште відгук