Ибрагимович на тренировке эффектно обработал мяч в стиле Нео из "Матрицы" – видео

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович находится в отличной форме.

На одной из тренировок футболист обработал мяч в стиле киногероя Киану Ривза – Нео в фильме "Матрица".

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Футболист перешел в "Милан" в январе 2020 года с "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента.

В текущем сезоне Златан сыграл в трех матчах за "россонери", в двух из которых вышел в основном составе. А в игре против "Кальяри" отметился дебютным голом за "Милан" после возвращения.

Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления.