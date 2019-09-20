Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів

Invictus Games, що у перекладі "Ігри Нескорених", – це крута світова ініціатива, яку придумали не так давно. Однак вона тепер має велике значення і для українців.

Історія заснування "Ігор Нескорених"

Взагалі історія цих міжнародних спортивних паралімпійських змагань дуже цікава. Їхній старт був закладений Міністерством оборони США у 2010 році. Саме тоді були створені "Ігри Воїнів" – це спортивні змагання для поранених, травмованих або хворих військовослужбовців і ветеранів, організовані Міністерством оборони США.

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Так, саме оборонним відомством, а не, скажімо, Міністерством у справах ветеранів. Тобто, там усвідомлюють важливість допомоги своїм же травмованим воїнам в адаптації до мирного життя і ставлять це до питань національної безпеки. Круто.

У 2013 році на такі "Ігри Воїнів" у штаті Колорадо потрапив британський королівський нащадок принц Гаррі. Адже у змаганнях брала участь також команда із Великобританії.



Принц Гаррі

Саме там, пізніше розповідав принц Гаррі, він надихнувся побаченим і вирішив заснувати міжнародні змагання "Ігри Нескорених", щоб проводити їх в різних країнах світу під егідою Британії. Взагалі, це дуже правильна ініціатива, а те, що її підтримав і продовжив у ширшому загалі член королівської родини, робить ці змагання ще крутішими.



Заснував міжнародні змагання "Ігри Нескорених" принц Гаррі

До слова, сам принц теж має трохи бойового досвіду. Так-так, він не мажор із Конча-Заспи, татко якого купив йому мерса, він – королівський нащадок, що накладає певну відповідальність.

До слова, у 2007 – 2008 роках принц Гаррі протягом 10 тижнів служив в Афганістані в підрозділі підтримки Військово-повітряних сил у провінції Гільменд. Однак його службу достроково перервали, коли у ЗМІ просочилась інформація про те, що спадкоємець британського престолу служить у зоні збройного конфлікту. А пізніше, у 2012 році, принц отримав кваліфікацію пілота гелікоптера "Апачі" – після 18 місяців інтенсивного навчання у Великобританії і США.

Перші "Ігри Нескорених"

Перші "Ігри Нескорених" відбулися в 2014 році в Олімпійському парку королеви Єлизавети у Лондоні. Куди з‘їхалися 400 спорстменів із 13 країн світу. Звичайно, росіян там не було, адже це змагання для союзних держав, а Росія в цей клуб не входить.



Перші змагання відбулись у Лондоні

Далі кількість спортсменів та країн, які вони представляють, зростала. І вже треті ігри, які були організовані в канадському Торонто у вересні 2017 року, стали найбільшими в історії Invictus Games та запам'яталися всій Україні, ба більше, усьому світові – першим виступом нашої збірної.



Петро Порошенко з українськими спорсменами у Торонто

А вже за рік "Ігри Нескорених" приймала Австралія. Тоді до Сіднею з'їхалися спортсмени із 18 країн, які змагалися в 11 адаптивних видах спорту.



"Ігри Нескорених" в Австралії

Наступні "Ігри Нескорених" пройдуть вже 9 травня 2020 року у Гаазі, в Нідерландах. Збірна "України" братиме участь у змаганнях у розширеному складі, адже цього року фундація Invictus Games вирішила збільшити квоту української команди з 15 до 20 людей.

Відбирали спортсменів з списку поранених військовослужбовців на відбіркових змаганнях на стадіоні "Піонер" у Києві нещодавно, 14 вересня.

Дивіться фото з відбору спорсменів:

Особисто для мене кожен із 192 осіб, які змагалися в той день, вже є переможцями. Адже сама філософія та місія цих змагань – демонстрація того, що ворог може забрати кінцівку, або дві, або навіть три, але ніхто і ніщо не зможе забрати та зламати твій дух, особливо, якщо ти – український воїн.

А ще мені, особисто як ветерану, дуже приємно бачити, коли волонтерський фонд "Повернись живим", який починаючи із 2014 року і до сьогодні допомагає нашій армії тепловізорами, автомобілямі, снайперськими системами й іншими важливими штуками, тепер є співорганізатором такого масштабного проекту як "Ігри Нескорених".

Адже філософія цих змагань є дуже потужною: коли кожен боєць-учасник – нескорений, незламний, непереможний.