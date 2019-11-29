Игроки "Александрии" получили солидные премии за бронзу в УПЛ – названа сумма

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Футболисты "Александрии" получили премии / Фото из открытых источников

Футболисты "Александрии" получили от руководства клуба премиальные в размере 20 тысяч долларов за третье место в чемпионате украинской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

Об этом сообщили в новом выпуске шоу "Футбольный формат".

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Также есть информация, что команда получила материальное вознаграждение за матчи Лиги Европы по итогам проигранной встречи с "Вольфсбургом" (0:1).

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы подопечные Владимира Шарана трижды сыграли вничью и еще две встречи проиграли. В заключительном туре 12 декабря "Александрия" сыграет с "Гентом".

В чемпионате действующие бронзовые призеры занимают пятое место, отставая от второго "Динамо" на три очка.

Следующий матч "Александрии", в котором команда отправится на выезд к "Десне", состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало – в 14:00.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ ФК Александрия
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