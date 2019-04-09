Известный украинский нападающий обвинил клуб УПЛ в обмане и непорядочности

Экс-нападающий "Арсенала-Киева" Сергей Гринь рассказал о задолженностях в своем бывшем клубе.

По словам футболиста, "канониры" все еще не заплатили ему, как и ряду других футболистов.

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"Фактически потерял надежду. Они мне должны еще три зарплаты, это приличные деньги. Сделали непорядочно, не понимаю, как этот клуб допускают к чемпионату, ведь они должны многим футболистам.

Просто не платили, забрали контракты и приложения. Гендиректор Москаленко отправлял к бухгалтеру, а тот обратно к нему. Так и ходили по кругу. Наверное, такой обман возможен только в Украине", – сказал Гринь в интервью "Команда №1".

В "Арсенале" Гринь играл с марта 2018-го и до конца года на правах аренды из "Шахтера". На его счету 4 гола в 8 матчах Премьер-лиги. Зимой он перешел свободным агентом в "Вайле".

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