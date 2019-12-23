Это рекордная премия: Конопля рассказал о вознаграждении за победу на чемпионате мира

Футболист сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о премиальных за победу на чемпионате мира 2019, который состоялся в Польше. Футболист заявил, что команда получила рекордную премию.

Конопля в шутливой форме рассказал, что капитан сборной Украины U-20 Валерий Бондарь разделил премию между футболистами.

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Не знал, честно говоря, каким будет размер премии. Знал, что на награждении скажут. Валерий Бондарь все хорошо и справедливо распределил. Большое спасибо.

В моей жизни это точно рекордная премия. Говорят, что это и в истории сборной рекордная премия. Очень приятно,

- сказал Конопля ютуб-каналу "Футбольный формат".

16 декабря состоялось чествование юношеской сборной Украины U-20, которая еще летом стала чемпионом мира. Премиальные чемпионам обещали уже давно, но выплатили сейчас – 1 миллион долларов на команду.

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