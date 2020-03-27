Кабмин резко хочет сократить расходы на спорт из-за карантина: реакция министра спорта Гутцайта
Кабинет Министров Украины ищет возможность залатать дыры в бюджете, которые сформировались вследствие введения карантина. Под сокращение могут попасть расходы на спорт.
Еще накануне Кабинет Министров направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020. Среди предложений было уменьшить расходы на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта с 1,914 миллиарда гривен (как было запланировано в бюджете) до 97 миллионов гривен.
Стоит почитать Простой выбор для президента. Надо просто прекратить стрелять себе в ногу
Также расходы на физкультурно-спортивную реабилитацию людей с инвалидностью планировалось сократить с 956 миллионов гривен до 371 миллиона гривен. А расходы на подготовку и участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских Играх – с 981 миллионов гривен до 51 миллионов гривен.
Всего в предложения правительства было предложено:
- Уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен;
- Увеличить расходы на 96 миллиардов гривен;
- Соответственно дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиардов гривен
- В качестве покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;
- Создать в госбюджете стабилизационный фонд на сумму более 124 миллиардов гривен
- Полностью урезать программы развития образования;
- Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
- Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
- Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.
Однако депутаты отклонили предложения правительства Шмыгаля по урезанию бюджета. В итоге договорились, что нардепы, спикер Разумков и глава правительства создадут Антикризисный штаб под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп. Они должны совместно выработать со специалистами изменения в бюджет и потом вынести на рассмотрение Верховной Рады.
Министр спорта Вадим Гутцайт заверил, что "делается все возможное, и невозможное тоже" относительно средств, выделяемых из бюджета на спорт. Однако деталей того, что будет запланировано не раскрыл, ограничившись общими фразами.
К слову Вадим Гутцайт возглавил министерство спорта: что о нем известно
- Олимпиаду в Токио в 2020 году перенесли на следующий год. Тогда же состоятся и Паралимпийские игры.
- Евро-2020 тоже состоится в 2021 году.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter иTelegram
Читайте также
-
Футболистам вынужденно снизят зарплаты на 50%сегодня , 10:43
-
Зинченко строит карьеру киберспортсмена – невеста футболистасегодня , 11:48
-
"Барселона" урезала зарплату украинцу Пустовому и сократила рабочий деньсегодня , 11:21
-
Футболист "Шахтера" в "Роме", спарринг братьев Кличко и другие новости спорта 26 мартасегодня , 07:20
-
У игрока сборной Украины Вячеслава Боброва диагностировали коронавируссегодня , 14:12
-
Скандал в украинском футболе: букмекеры принимали ставки на фейковый матчсегодня , 15:11