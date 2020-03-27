Кабмин резко хочет сократить расходы на спорт из-за карантина: реакция министра спорта Гутцайта

Кабинет Министров Украины ищет возможность залатать дыры в бюджете, которые сформировались вследствие введения карантина. Под сокращение могут попасть расходы на спорт.

Еще накануне Кабинет Министров направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020. Среди предложений было уменьшить расходы на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта с 1,914 миллиарда гривен (как было запланировано в бюджете) до 97 миллионов гривен.

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Также расходы на физкультурно-спортивную реабилитацию людей с инвалидностью планировалось сократить с 956 миллионов гривен до 371 миллиона гривен. А расходы на подготовку и участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских Играх – с 981 миллионов гривен до 51 миллионов гривен.

Всего в предложения правительства было предложено:

Уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен;

Увеличить расходы на 96 миллиардов гривен;

Соответственно дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиардов гривен

В качестве покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;

Создать в госбюджете стабилизационный фонд на сумму более 124 миллиардов гривен

Полностью урезать программы развития образования;

Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;

Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;

Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

Однако депутаты отклонили предложения правительства Шмыгаля по урезанию бюджета. В итоге договорились, что нардепы, спикер Разумков и глава правительства создадут Антикризисный штаб под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп. Они должны совместно выработать со специалистами изменения в бюджет и потом вынести на рассмотрение Верховной Рады.

Министр спорта Вадим Гутцайт заверил, что "делается все возможное, и невозможное тоже" относительно средств, выделяемых из бюджета на спорт. Однако деталей того, что будет запланировано не раскрыл, ограничившись общими фразами.

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Олимпиаду в Токио в 2020 году перенесли на следующий год. Тогда же состоятся и Паралимпийские игры.

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