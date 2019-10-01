Как украинец преодолел 73 километра на изнурительных соревнованиях в Норвегии

В Норвегии ежегодно проводится Oslo Triple – соревнования на выносливость для людей, которые любят бегать марафоны. Однако этот забег отличается от остальных похожих. В 2019 году украинец Николай Таран, который стартовал на них, занял 11 место из 120 участников.

Особенность Oslo Triple в том, что протяженность трассы – 73 километра. Это забег, который предполагает последовательное прохождение всех трех дистанций: марафон (42 километра), полумарафона (21 километр) и 10 километров. Забег имеет ограничения во времени. Марафон: 4 часа и 20 минут, полумарафон: 2 часа и 10 минут, 10 километров: 1 час и 45 минут. Если атлет пробегает за выделенное время, он продолжает участие в забеге. Если нет – то его дисквалифицируют.

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Также стоит отметить, что организаторы выделяют ограниченное количество мест для спортсменов. В 2019 году их было всего 120.

Украинец Николай Таран участвовал в Oslo Triple в 2018 году. Тогда он был единственным украинцем. В 2019 году он тоже стал единственным представителем Украины.

Для подготовки к соревнованиям спортсмен готовился каждый день, ведь трасса в Осло очень сложная и богатая на крутые подъемы и спуски. Даже в Норвегию он прибыл заблаговременно, чтобы акклиматизироваться.

Николаю Тарану удалось показать итоговое время 5:46:49 час. Это позволило украинцу занять итоговое 11-е место (отставание от победителя составило + 1:17:27).



Николай Таран после финиша и награждения

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"Моя традиция снова сбылась – я счастливо финишировал с флагом Украины и доказал, что при правильной подготовке можно добиться хороших результатов", – прокомментировал свой результат Николай Таран.

В дальнейшем он снова планирует участвовать в забеге в Осло.