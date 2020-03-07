Как украинская дзюдоистка Билодид дважды покорила мир: поразительная история спортсменки

Киевлянка Дарья Билодид – одна из самых ярких звезд в мире дзюдо, японского спортивного единоборства. В 2019 году Международная ассоциация спортивной прессы включила ее в число 15 лучших спортсменок мира.

Семья спортсменов-дзюдоистов

Дарья родилась в семье профессиональных спортсменов-дзюдоистов. Свою дочь Геннадий Билодид и Светлана Кузнецова в будущем видели художественной гимнасткой. Но когда девочке было шесть, она попала на тренировку по дзюдо и загорелась этим боевым искусством.

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Родителям пришлось смириться с выбором Дарьи. Они же и стали ее наставниками.



Дарья Билодид с родителями / Screenshot

Многочасовые тренировки шесть дней в неделю, а дома – длительные обсуждения техник боя: критика от родителей-тренеров воспринималась особенно болезненно. Добавлялась и физическая боль: многочисленные синяки, мозоли на руках, переломы пальцев, челюсти и носа. Но любовь к дзюдо и спортивные амбиции все перевешивали.

Каждый 31 декабря Билодид публикует фото со своим папой в традиции дзюдо:

Мировой успех

Билодид успешно заявила о себе на всеукраинских, а впоследствии – европейских соревнованиях. В 17-летнем возрасте на чемпионате мира по дзюдо в Азербайджане украинка завоевала золото, одолев японскую спортсменку Фуну Тонако. Эта победа сделала Дарью самой молодой в истории чемпионкой мира среди взрослых.



Дарья Билодид и Фуна Тонако / Фото International judo federation

Через год Билодид защитила свой чемпионский титул, на этот раз завоевав золото на турнире в Токио – самом сердце родины дзюдо – где также победила Фуну Тонако.

Украинская анаконда

Весовая категория. Украинка выступает в весовой категории до 48 килограммов.

Рост. Высокий рост – 1 метр 72 сантиметра – придает ей преимущество на татами.

Стиль. Соперницам, которые чаще ниже ростом, сложнее к ней подобраться. Из-за жесткого стиля ведения боя Билодид в мире называют "украинской анакондой".

Часто выигрываю схватки благодаря своим ногам. Как бы душу ногами. Возможно, поэтому меня называют анакондой,

– рассказала Дарья.

Модельная деятельность

Вне татами Дарья обожает путешествовать и фотографироваться. Красавица получает немало предложений от модельных агентств, появляется на обложках популярных глянцевых журналов. И является лицом нескольких украинских и мировых брендов.

Дарью Билодид приглашают фотографироваться для глянца / Фото Vogue​

"Для меня главное, когда звучит гимн Украины"

Спортсменка не скрывает, что несколько стран предлагали ей сменить гражданство и представлять их на международном уровне. Несмотря на большой финансовый соблазн, Дарья не рассматривала эти предложения серьезно.

Для меня главное – когда я стою на пьедестале и звучит гимн Украины. Это гораздо важнее денег,

– отметила двукратная чемпионка мира по дзюдо.

Смотрите видео награждения Дарьи Билодид: