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Как украинская дзюдоистка Билодид дважды покорила мир: поразительная история спортсменки

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Киевлянка Дарья Билодид – одна из самых ярких звезд в мире дзюдо, японского спортивного единоборства. В 2019 году Международная ассоциация спортивной прессы включила ее в число 15 лучших спортсменок мира.

Семья спортсменов-дзюдоистов

Дарья родилась в семье профессиональных спортсменов-дзюдоистов. Свою дочь Геннадий Билодид и Светлана Кузнецова в будущем видели художественной гимнасткой. Но когда девочке было шесть, она попала на тренировку по дзюдо и загорелась этим боевым искусством.

Интересно Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото

Родителям пришлось смириться с выбором Дарьи. Они же и стали ее наставниками.


Дарья Билодид с родителями / Screenshot

Многочасовые тренировки шесть дней в неделю, а дома – длительные обсуждения техник боя: критика от родителей-тренеров воспринималась особенно болезненно. Добавлялась и физическая боль: многочисленные синяки, мозоли на руках, переломы пальцев, челюсти и носа. Но любовь к дзюдо и спортивные амбиции все перевешивали.

Каждый 31 декабря Билодид публикует фото со своим папой в традиции дзюдо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditional New Year’s training with my dad The outgoing year was incredible and unusual for me ! There were a lot of good moments that will remain in my memory forever, there were bad moments, which I will also always remember. But despite everything, summing up, I can confidently say that this year brought me a lot of happiness and joy! Thank God for everything that I have today! Thanks to my parents and close people for being always with me in joy and in sorrow! The support of my family is my main motivation and strength️ Good bye 2018, I hope that 2019 will be successful for me and will make me happy️ #happynewyear #goodbye2018 #thanksforall #adidascombatsports #heretocreate #adidasjudo

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Мировой успех

Билодид успешно заявила о себе на всеукраинских, а впоследствии – европейских соревнованиях. В 17-летнем возрасте на чемпионате мира по дзюдо в Азербайджане украинка завоевала золото, одолев японскую спортсменку Фуну Тонако. Эта победа сделала Дарью самой молодой в истории чемпионкой мира среди взрослых.


Дарья Билодид и Фуна Тонако / Фото International judo federation

Через год Билодид защитила свой чемпионский титул, на этот раз завоевав золото на турнире в Токио – самом сердце родины дзюдо – где также победила Фуну Тонако.

Украинская анаконда

Весовая категория. Украинка выступает в весовой категории до 48 килограммов.

Рост. Высокий рост – 1 метр 72 сантиметра – придает ей преимущество на татами.

Стиль. Соперницам, которые чаще ниже ростом, сложнее к ней подобраться. Из-за жесткого стиля ведения боя Билодид в мире называют "украинской анакондой".

Часто выигрываю схватки благодаря своим ногам. Как бы душу ногами. Возможно, поэтому меня называют анакондой,
– рассказала Дарья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On March 25th you will see documentary film about me @mitsubishimotors_ukraine #mitsubishimotors #driveyourambition

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Модельная деятельность

Вне татами Дарья обожает путешествовать и фотографироваться. Красавица получает немало предложений от модельных агентств, появляется на обложках популярных глянцевых журналов. И является лицом нескольких украинских и мировых брендов.

Дарью Билодид приглашают фотографироваться для глянца / Фото Vogue​

"Для меня главное, когда звучит гимн Украины"

Спортсменка не скрывает, что несколько стран предлагали ей сменить гражданство и представлять их на международном уровне. Несмотря на большой финансовый соблазн, Дарья не рассматривала эти предложения серьезно.

Для меня главное – когда я стою на пьедестале и звучит гимн Украины. Это гораздо важнее денег,
– отметила двукратная чемпионка мира по дзюдо.

Смотрите видео награждения Дарьи Билодид:

 

 

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Автор: Марченко Елена, Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Дария Билодид Дзюдо Сделано в Украине
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