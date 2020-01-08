Как украинские спортсмены отреагировали на авиакатастрофу самолета МАУ в Иране

Спортсмены и тренеры выразили свое сожаление из-за авиакатастрофы украинского самолета, который летел из Тегерана в Киев. Официально погибло 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Самое важное! Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек

Слова соболезнования по этому поводу выразил борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк. Он отметил, что сам неоднократно летал в Тегеран именно этим рейсом.

Слова поддержки и соболезнования выразил и помощник главного тренера сборной Украины итальянец Андреа Малдера.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина тоже отреагировала на эту трагедию.

"Ужасная трагедия, невосполнимая потеря... Искренние соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолета рейса PS 752, разбившегося в Иране... Светлая память...", – написал по этому поводу президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Стоит отметить, что в Украине выступает иранский футболист – игрок луцкой "Волыни" Сиаваш Хагназари. После авиакатастрофы он написал слова соболезнования у себя в Instagram.

Что известно об авиакатастрофе в Иране?

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752, на борту которого находились 176 человек, разбился вскоре после вылета из аэропорта "Имама Хомейни" в Тегеране. Самолет направлялся в Киев в аэропорт "Борисполь".



Все пассажиры и экипаж погибли. Согласно предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди пассажиров было 2 украинца. Вся команда самолета тоже была из Украины.



По словам представителей местного аэропорта, причиной крушения стали технические неисправности, а именно – возгорание двигателя. В МИД Украины эту информацию пока не подтверждают и отмечают, что причина может быть другая.