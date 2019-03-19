Какие секреты в питании помогли Усэйну Болту стать самым быстрым человеком планеты

Усэйн Болт стал самым быстрым человеком на планете. 100 метров за 9,58 секунды – это мировой рекорд Усэйна, к которому никто не может даже приблизиться уже почти десять лет. Столько же держится и его рекорд на двухсотметровке. Для поддержки такой физической формы спортсмену приходится не только ежедневно тренироваться, но и следить за своим питанием.

И куда больше поражали даже не фантастические результаты Болта, а то, как он их добивался: с легкостью, словно играя, ямаец на финише, как правило, успевал еще и поиздеваться над соперниками.

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Болт давно стал больше чем просто спортсменом. Успехи ямайца превратили его в олицетворение скорости, а затем и хорошей физической формы.



Усэйн Болт во время соревнования

Его физическая форма настолько хороша, что уйдя попрощавшись с легкой атлетикой, Усэйн легко переквалифицировался в профессионального футболиста.



Физическая форма Усэйна

Поэтому давайте разбираться в том, что надо есть и как тренироваться, чтобы в случае чего можно было быстро убежать. При этом, конечно, поищем в рационе Болта что-то полезное и для тех, кто бегать вообще не любит.

Завтрак Усэйна Болта – пример для подражания

Завтрак Усэйна Болта можно копировать не задумываясь. Два тоста из муки грубого помола, три яйца, листья салата, помидоры и авокадо.

Авокадо.

• Авокадо еще как недавно было экзотической штукой со столов богатых и счастливых. Но сейчас его можно найти на любом рынке и иногда даже по приемлемой цене – 20-30 гривен за штучку.

• Фрукт (а с биологической точки зрения, несмотря на невыразительный вкус, это действительно фрукт) вполне оправдывает свой здоровый имидж. Под кожурой там аж 30% жиров. Впрочем, полиненасыщенных жиров, которые крайне необходимы нашему организму.

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• Среди прочего, они способствуют эластичности стенок сосудов и помогают работе эндокринной системы. Еще здесь хватает калия и витамина Е. Поэтому пользы от авокадо можно получить с лихвой, если, конечно, сможете его в себя запихнуть.

• Вкус этого фрукта далеко не тот, в который влюбишься с первого кусочка. Собственно, у него практически нет вкуса. И этот будто минус помог авокадо показать себя в кулинарии. Маслянистый фрукт благодаря своей нейтральности раскрывает вкус других продуктов, в компании которых оказывается, скажем в салате.

• Есть авокадо, к слову, стоит когда оно уже мягкое. Несмотря на то, что срывают эти фрукты задолго до того, как они созревают, в наши магазины часто тоже попадают еще твердыми. Поэтому уже дома такой авокадо стоит несколько дней подержать в темном месте при комнатной температуре и в бумажной обертке, и оно достигнет оптимальных кондиций.

• Через огромное количество жира, пусть и полезного, злоупотребление авокадо все равно закончится проблемами со лишним весом, поэтому будьте осторожны.



Авокадо

Помидоры.

А вот на другой продукт с ежедневного рациона самого быстрого человека на планете Усэйна Болта, можно налегать куда спокойнее. Помидоры.

• Когда Колумб только привез их из Америки в Европу, томаты даже съедобным продуктом не считали. Начали мы их есть только в середине 19 века и вот до сих пор остановиться не можем. Что в принципе не удивительно: помидоры банально вкусные. Не все, конечно, но многие сорты.

• И что даже важнее – они еще и полезны. При этом не только традиционные красные. В желтых много ретинола, который хорошо влияет на зрение, кожу и кости. К тому же они гораздо реже вызывают аллергию. В черных помидорах ощутимо больше, чем во всех других, витамина С.

• В конце концов, и в самых популярных красных томатах – тоже все в порядке. Здесь и фолиевая кислота, что особенно полезна беременным и пектин, способный очистить кишечник, и калий, что укрепит мышцы.

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• И самое интересное это вещество Ликопен. Ее положительное влияние на работу сердца и сосудов – научный факт. При этом концентрация ликопена только увеличивается при термической обработке овоща. Поэтому тушеные или печеные помидоры могут быть полезнее сырых.

• Даже с помидорами впрочем, не стоит перегибать палку. Томатные диеты, которые гуляют по интернету, где предлагают съедать по 2 килограмма этих овощей в день – не более чем издевательство над собственным организмом. К тому же, ежедневное употребление помидоров в большом количестве может обострить старые проблемы с желудочно-кишечным трактом.

• Другие же вредные свойства, что дописывают томатам, или преувеличены, или же просто вымышленные. Помидоры, если их есть в адекватных порциях, несмотря на заявления горе-экспертов, не повредят суставам. И в том, чтобы есть их вместе с огурцами, тоже нет ничего страшного, если бы вас не пугали подобной ересью. В конце концов, лучшего доказательства пользы помидоров, чем их присутствие в рационе самого быстрого человека планеты, не придумаешь.



Различные сорты помидоров

Почему не стоит копировать весь образ питания профессионального спортсмена

Правда, бездумно копировать образ питания Усэйна Болта тоже не стоит, особенно тот, которым он пользовался на пике карьеры. Дело, конечно, в том, что ямаец – профессиональный спортсмен, тренирующийся по шесть дней в неделю, поэтому и есть приходится в соответствующем количестве. Здесь и солидная порция пасты со стейком, и ямайские пельмени, и едва не целая курица.



Усэйн позирует, играя мышцами, после забега

Изотоники: стоит пить или нет

Даже пить Болту приходится за двух-трех обычных людей. Еще не просто воду, а так называемые изотоники. Это наборы электролитов, витаминов и минералов, которые организм теряет с потом во время серьезных нагрузок: Калий, натрий, кальций, магний.

Теперь такие изотоники можно приобрести чуть ли не в любом магазине, их активно рекламируют как незаменимый элемент тренировок и здорового образа жизни. Вот только производители и маркетологи слегка лукавят.



Изотоники не стоит пить, если вы не профессиональный спортсмен

Эта штука действительно работает и выполняет свои функции восстановления. Вот только нужна она только при действительно серьезных нагрузках: несколькочасовая работа в зале, марафоны, заплывы, велогонки от ста километров и так далее.

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В рационе не профессиональных спортсменов изотоники не просто лишние, но и могут навредить. Поэтому не перегибайте палку в погоне за вымышленными бонусами. Бегать как Усэйн Болт, скорее всего, все равно не удастся. А вот для того, чтобы вести такую ​​же интересную, насыщенную и главное – здоровую жизнь – достаточно выбирать качественные продукты и, конечно, помнить о мере.