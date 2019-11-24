"Колос" неожиданно победил "Десну" и прервал ужасную безвыигрышную серию: видео

В воскресенье, 24 ноября, "Колос" на "Оболонь-Арене" одолел "Десну" в рамках 15 тура УПЛ – 2:0.

Колос – Десна 2:0

Голы: Лисенко, 29, Вильхамссон, 72

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Первый опасный момент в матче создала "Десна". На 14 минуте Артем Фаворов мощно пробил с разворота из центра штрафной, и Волынец в падении отбил мяч. Сразу же после этого Богданов сходу пробил под перекладину по сумасшедшей дуге, но вратарь коваливцев вновь совершил блестящий сейв.

На 29-й минуте Владимир Лысенко получил мяч в центре чужой штрафной после передачи с правого фланга от Ореховского и пробил мимо вратаря "Десны" открыв счет в матче – 1:0.

Видео гола Лысенко

Через 3 минуты "Колос" мог удваивать счет, когда Вильхамссон приблизился к штрафной и низом нанес удар – Паст в падении отбил мяч. На отскок первым успел Кожушко, который попал в перекладину.

Во втором тайме "Десна" активно пошла в атаку и уже на 49-й минуте Гитченко упустил отличный момент, пробив головой в сторону от правой штанги после подачи углового с левого фланга.

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"Колос" сразу пошел в контратаку и имел возможность удвоить счет в матче – после прострела Кожушко Вильхамссон пробил мимо Паста, но голкипера подстраховал Имереков.

На 72-й минуте матча дебютант коваливцев Арни Вильхамссон точным ударом в правый нижний угол от левого угла штрафной удвоил преимущество своей команды. Первый матч и первый гол для исландца.

Таким образом, "Колос" прервал свою ужасную безвыигрышную серию из семи матчей и счетом голов 19:1 (17 очков, 8 место в турнирной таблице УПЛ). В свою очередь, "Десна" неожиданно потеряла очки и проиграла впервые за 5 матчей – 27 очков и 3 место.