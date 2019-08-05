"Карпаты" официально арендовали бразильского форварда Жоао Диого

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Жоао Диого – игрок "Карпат"
Жоао Диого – игрок "Карпат" / fckarpaty.com

20-летний бразильский нападающий Жоао Диого продолжит карьеру в "Карпатах" на правах аренды.

Диого будет выступать под 99-м номером. Об этом сообщает официальный сайт львовян.

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Жоао Диого может сыграть как на позиции центрального форварда, так и на обоих флангах атаки. Он является выпускником академий "Крузейро" и "Фигейренсе".

В нынешнем сезоне на счету форварда 8 матчей в бразильской Серии Б, в которых он забил 2 гола.

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Для "Карпат" это уже 11 новичок этим летом. В свою очередь, покинули Львов 13 игроков.

Спорт 24 писал, что донецкий "Шахтер" не имел особых проблем в матче против "Карпат". "Горняки" забили трижды, не дав отличиться в своих воротах.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы УПЛ ФК Карпаты
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