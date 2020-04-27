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"Карпаты" повторно выдвинули своего кандидата на пост президента УПЛ

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Олег Смалийчук
Олег Смалийчук / ФК "Карпаты"

Львовский футбольный клуб "Карпаты" повторно выдвинул кандидатуру Олега Смалийчука на пост президента УПЛ.

Смалийчук ранее работал в "Карпатах" в должности вице-президента клуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Карпаты".

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Из-за продления карантина в Украине до 11 мая, выборы перенесены на 25 мая. Теперь крайний срок приема заявок – 15 мая.

"Учитывая перенос даты проведения отчетно-выборных Общих сборов участников Объединения профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-лига" на 25-е мая 2020 года, пользуясь правом клуба-участника УПЛ, футбольный клуб "Карпаты" (Львов) повторно выдвигает на пост президента Премьер-лиги Смалийчука Олега Петровича. Соответствующее официальное письмо и заявление кандидата на должность высланы на адрес Дирекции Премьер-лиги", – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Александр Шевченко – был единственным зарегистрированным кандидатом в президенты лиги.

  • В течение двух лет элитным украинским дивизионом руководил Томас Гримм. Швейцарец отказался переизбираться на второй срок.
  • Чемпионат Украины был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Клубам гарантировали две недели на подготовку перед возобновлением матчей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Карпаты
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