"Карпаты" представили промо-видео к дерби с "Львовом"

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"Карпаты" представили промо-видео к дерби с "Львовом"

В воскресенье, 3 марта, состоится львовское дерби – "Карпаты" будут принимать "Львов". К этому матчу в "Карпатах" создали промо-видео.

В этом видео в клубе призывают болельщиков прийти и поддержать свою команду. А также напоминают моменты двух матчей 10-летней давности, когда в чемпионате Украины "зелено-белые" дважды победили соперников -2:4 (на выезде) и 2:1 (дома). По итогам того сезона "Львов" вылетел из УПЛ.

Видео промо-матча Карпаты – Львов

Матч первого круга этого сезона между "Львовом" и "Карпатами" закончился со счетом 1:1.

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После 19-ти туров "Карпаты" занимают 9 место в турнирной таблице. В их активе 20 набранных очков. "Львов" как раз над ними с отрывом в три очка. Обе команды претендуют на попадание в топ-6 по итогам первой части чемпионата.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта УПЛ ФК Львов ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
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