"Карпаты" вновь сыграют с "Ингульцом": результаты жеребьевки Кубка Украины

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Результаты жеребьевки Кубка Украины
Результаты жеребьевки Кубка Украины / Фото из открытых источников

В среду, 28-го августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020. На этой стадии начинают участие и команды Украинской премьер-лиги.

В церемонии приняли участие главный тренер сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко и ассистент главного тренера юношеской сборной Украины U-18 Егише Меликян.

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Результаты жеребьевки:

"Кремень" (Кременчуг) – "Олимпик" (Донецк)

"Николаев" (Николаев) – "Черноморец" (Одесса)

"Оболонь-Бровар" (Киев) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

"Минай-Закарпатье" (Ужгород) – "Волынь" (Луцк)

"Альянс" (Липовая Долина) – "Балканы" (Зоря)

"Буковина" (Черновцы) – "Львов" (Львов)

"Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)

"Диназ" (Вышгород) – "Александрия" (Александрия)

"Рух" (Львов) – "Мариуполь" (Мариуполь)

"Агробизнес" (Волочиск) – "Днепр-1" (Днепр)

Базовый день матчей – 25 сентября. Поединок "Рух" – "Мариуполь" состоится 2 октября из-за переноса матча Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" именно на 25 сентября.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт ФК Александрия ФК Черноморец ФК Олимпик ФК Мариуполь ФК Львов ФК Карпаты
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