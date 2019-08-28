"Карпаты" вновь сыграют с "Ингульцом": результаты жеребьевки Кубка Украины
В среду, 28-го августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020. На этой стадии начинают участие и команды Украинской премьер-лиги.
В церемонии приняли участие главный тренер сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко и ассистент главного тренера юношеской сборной Украины U-18 Егише Меликян.
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Результаты жеребьевки:
"Кремень" (Кременчуг) – "Олимпик" (Донецк)
"Николаев" (Николаев) – "Черноморец" (Одесса)
"Оболонь-Бровар" (Киев) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
"Минай-Закарпатье" (Ужгород) – "Волынь" (Луцк)
"Альянс" (Липовая Долина) – "Балканы" (Зоря)
"Буковина" (Черновцы) – "Львов" (Львов)
"Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)
"Диназ" (Вышгород) – "Александрия" (Александрия)
"Рух" (Львов) – "Мариуполь" (Мариуполь)
"Агробизнес" (Волочиск) – "Днепр-1" (Днепр)
Базовый день матчей – 25 сентября. Поединок "Рух" – "Мариуполь" состоится 2 октября из-за переноса матча Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" именно на 25 сентября.