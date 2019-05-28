Киевский "Арсенал" наказали матчем без зрителей и оштрафовали на 100 тысяч гривен

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"Арсенал-Киев" один поединок сыграет без зрителей
"Арсенал-Киев" один поединок сыграет без зрителей / ФК" Арсенал-Киев"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал "Арсенал-Киев" и винницкую "Ниву" за неподобающее поведение болельщиков и официальных лиц

Согласно решению КДК, "Арсенал-Киев" обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 100 тысяч гривен. Также киевским клуб должен провести следующий домашний матч Премьер-лиги (или Первой лиги, в зависимости от того, в каком дивизионе клуб будет выступать на момент вступления в силу данного решения) без болельщиков.

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"Арсенал-Киев" наказан за "грубые, некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров матча; поведение, которое вредит репутации футбола", — говорится в решении. Также руководителю "Арсенал-Киев" Александру Москаленко запрещено посещать стадионы во время выступлений на них "Арсенала-Киев" в течение трех матчей.

Следующий домашний матч "Арсенал-Киев" проведет в среду, 29 мая. Команда сыграет против львовских "Карпат". Перед этим сообщалось, что именно этот матч "канониры" проведут без зрителей. Однако киевская команда на официальном сайте проводит продажу билетов на эту игру.

Санкции, применяемые к винницкой "Нивы", включают уплату 50 тысяч гривен, проведение пяти следующих домашних матчей без болельщиков и запрет директору клуба Дмитрию Рогозюку посещать стадионы во время выступлений на них "Нивы" в течение года. Поводом для наказания является неподобающее поведение болельщиков и Рогозюка после матча винничан с житомирским "Полесьем".

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ ФК Арсенал-Киев
Источник: 24 канал
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