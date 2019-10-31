Ключковский уволился из УПЛ, президент Гримм может покинуть кресло президента, – СМИ

В руководстве Украинской Favbet лиги произошли кадровые изменения. Вице-президент премьер-лиги Маркиян Ключковский больше не работает в организации.

Об этом сообщает издание Tribuna.com. Сейчас официально о прекращении сотрудничества с Ключковским не объявлено.

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По информации Tribuna.com, президент УПЛ Томас Гримм пока остается на своей должности. Однако он также может покинуть свой пост.

Томас Гримм президент УПЛ с 6 апреля 2018 года. Однако швейцарский специалист может покинуть кресло президента УПЛ из-за невыполнения задач.

В частности, Гримму не удалось запустить единый телепул. Кроме того, Гримм взял отпуск сроком на месяц. Причем, его на рабочем месте можно было застать от силы пару раз в месяц, поскольку он руководил УПЛ дистанционно, а проживал в Швейцарии.