Клуб УПЛ ищет нового тренера-иностранца – журналист

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ФК "Львов"
ФК "Львов"

Футбольный клуб "Львов" продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Юрия Бакалова.

Журналист ТК "Футбол 1/2" Игорь Бурбас рассказал, почему ФК "Львов" до сих пор не представил нового главного тренера команды. Руководство львовян отбросило несколько украинских кандидатур и решило поискать тренера-иностранца.

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ФК "Львов" взял паузу с назначением Грозного, тщетно пытался уговорить Сачко и переключился на поиски иностранца. Другие кандидатуры отпали. Что касается Близнюка у боссов – сомнения. Калиниченко не прошел кастинг из-за связей с РФ. Санжар и Заваров не соответствовали внутренней политике клуба,
– написал Бурбас в Twitter.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 8 апреля, "Львов" и 53-летний Юрий Бакалов приняли решение расторгнуть контракт по согласию сторон. Пока клуб остается без главного тренера, но "Львов" рассматривал на замену Бакалову ряд кандидатур.

ФК "Львов" занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, отставание от зоны Лиги Европы всего три очка. Следующий матч львовская команда проведет 24 апреля против "Зари".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Львов
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