Клубы УПЛ завышают посещаемость матчей на 30-40 процентов

Почти все клубы украинской Премьер-лиги, в том числе "Динамо" и "Шахтёр", завышают цифры посещаемости собственных матчей.

Об этом сообщает Youtube-шоу "ТаТоТаке".

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Украинские гранды добавляют к настоящим цифрам почти всех владельцев абонементов, которые якобы посещают все матчи по умолчанию.

В среднем клубы дорисовывают 30-40% к реальной посещаемости, но если матч посетили 1000 болельщиков, то и все 100%.

Интересно, что "Динамо" – с большим отрывом лучшая домашняя команда. Киевляне улучшили свой показатель посещаемости по сравнению с прошлым сезоном.

А вот "Шахтёр" – лучшая выездная команда. Такой отрыв обеспечен за счет самого посещаемого матча сезона – против "Динамо" в Киеве (46 475). Интересно, что сразу у 6 клубов посещаемость на выезде выше, чем дома: "Шахтёра", "Львова", "Александрии", "Мариупол\", "Олимпика", "Арсенала".

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